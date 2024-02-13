Perakende satış hacmi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Aralık ayı perakende satış endeksleri verisini açıkladı. Buna göre sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2023 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %11,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %8,7 arttı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %16,9 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise %5,1 azaldı.

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PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK %1,7 ARTTI

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %0,3 arttı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %2,3 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise %1,8 arttı.

PERAKENDE CİRO YILLIK %80 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro (2015=100) 2023 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %80 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %78,8 arttı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %85,1 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise %62,9 arttı.

PERAKENDE CİRO AYLIK %4,3 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro (2015=100) 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %4,3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %4,1 arttı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %5,0 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise %1,9 arttı.