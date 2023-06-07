Petrol üretiminde 32 yılın zirvesi görüldü

Türkiye'nin doğal gaz ve petrol aramaları aralıksız devam ederken mevcut keşiflerdeki üretim oranı da yükselmeye devam ediyor.

Türkiye'nin araç, gereç, insan kaynağı açısından enerji alanındaki eşsiz yükselişi üretime yansıyor.

Karadeniz'de bulunan ve ulusal sisteme bağlanan doğal gaz sayesinde mayıs ayında tüm aboneler doğal gaz ücreti ödemezken bundan sonraki süreçte de 12 ay boyunca 25 metreküplük doğal gaz hanelere ücretsiz verilecek.

Gabar'daki dev petrol keşfi de ülke ekonomisine ve cari açığa büyük fayda sağlayacak.

32 YILIN ZİRVESİ GÖRÜLDÜ

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada 32 yılın en yüksek günlük petrol üretimi yapıldığı belirtildi.

TPAO, "Yeni keşiflerimizle birlikte son 32 yılın en yüksek yurt içi günlük üretim seviyesini aştık! 70 bin 76 varil petrol eşdeğeri / gün. Enerjide Bağımsız Türkiye yolunda 90 bin vpe/g olan 2023 yıl sonu hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz" açıklamasını yaptı.