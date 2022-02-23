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Piyasalarda enflasyon belirleyici olacak

JP Morgan, kurumsal işlemciler ve yatırımcılar ile yıllık olarak yaptığı anketin, 2022'de global piyasalara en büyük etkiyi enflasyonun yapmasının beklendiğini ortaya koyduğunu bildirdi.

23.02.2022 - 07:56 |
Piyasalarda enflasyon belirleyici olacak

Kasım 2021 sonunda yapılan ankete katılan 718 kurumsal yatırımcının yüzde 48'i bu yıl piyasalarda en çok hareketlenmeye yol açacak faktör olarak enflasyonu işaret etti.

Enflasyonun ardından piyasayı en çok etkileyecek faktörler olarak ise yüzde 13'er oy ile pandemi ve ekonomik bozulma gösterildi.

Yatırımcıların yüzde 29'u 2022'de piyasaları şekillendirmede en etkili araç olarak ise mobil işlem uygulamalarını gösterdi. Bununla birlikte yapay zeka ve makine öğrenmesinin yakında ana etkileyici olarak mobil teknolojinin yerini almalarının beklendiğini de vurguladılar.

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