Sermaye ve kaldıraç rahatlatmaları uzatılmayacak

ECB, COVID-19 salgını karşısında Euro Bölgesi bankalarına Mart 2020'de sağladığı ve Temmuz 2020'de bu yıl sonuna kadar uzattığı Pillar 2 Yönlendirmesi'nde tamamlanan miktarın altında sermaye seviyesi ile faaliyet gösterebilme, sermaye yedekleri esnekliklerini uzatmayacağını bildirdi.

ECB, pandeminin yol açtığı bazı belirsizlikler devam etse de bankaların 1 Ocak 2023'ten itibaren Pillar 2 Yönlendirmesi'nde öngörülen oranların üzerinde sermaye ile faaliyet göstermelerini beklediğini kaydetti.