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Sermaye ve kaldıraç rahatlatmaları uzatılmayacak

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Euro Bölgesi bankalarına sağladığı sermaye ve kaldıraç rahatlatmalarını uzatmayacak.

10.02.2022 - 12:06 |
Sermaye ve kaldıraç rahatlatmaları uzatılmayacak

ECB, COVID-19 salgını karşısında Euro Bölgesi bankalarına Mart 2020'de sağladığı ve Temmuz 2020'de bu yıl sonuna kadar uzattığı Pillar 2 Yönlendirmesi'nde tamamlanan miktarın altında sermaye seviyesi ile faaliyet gösterebilme, sermaye yedekleri esnekliklerini uzatmayacağını bildirdi.

ECB, pandeminin yol açtığı bazı belirsizlikler devam etse de bankaların 1 Ocak 2023'ten itibaren Pillar 2 Yönlendirmesi'nde öngörülen oranların üzerinde sermaye ile faaliyet göstermelerini beklediğini kaydetti.

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