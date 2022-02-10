Sermaye ve kaldıraç rahatlatmaları uzatılmayacak
Avrupa Merkez Bankası (ECB), Euro Bölgesi bankalarına sağladığı sermaye ve kaldıraç rahatlatmalarını uzatmayacak.
10.02.2022 - 12:06 |
ECB, COVID-19 salgını karşısında Euro Bölgesi bankalarına Mart 2020'de sağladığı ve Temmuz 2020'de bu yıl sonuna kadar uzattığı Pillar 2 Yönlendirmesi'nde tamamlanan miktarın altında sermaye seviyesi ile faaliyet gösterebilme, sermaye yedekleri esnekliklerini uzatmayacağını bildirdi.
ECB, pandeminin yol açtığı bazı belirsizlikler devam etse de bankaların 1 Ocak 2023'ten itibaren Pillar 2 Yönlendirmesi'nde öngörülen oranların üzerinde sermaye ile faaliyet göstermelerini beklediğini kaydetti.