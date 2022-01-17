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Uzmanpara'Sıkılaştırma enerji fiyatlarını düşürmez'
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'Sıkılaştırma enerji fiyatlarını düşürmez'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, "ECB'nin para politikasını sıkılaştırması enerji fiyatlarını düşürmez" dedi.

17.01.2022 - 07:27 |
'Sıkılaştırma enerji fiyatlarını düşürmez'

Isabel Schnabel, Euro Bölgesi'nde faiz oranlarını yükseltmenin artan enerji fiyatlarını aşağı çekemeyeceğini söyledi. Schnabel, para politikasında yapılacak herhangi bir sıkılaştırmanın ekonomiye etkilerinin çok daha sonra görüleceğini belirtti.

Süddeutsche Zeitung'a yaptığı açıklamada, "Faiz oranlarını çok erken artırmamamız gerekiyor. Bu ekonomik toparlanmanın duraksamasına yol açar" diye konuşan Schnabel, "Eğer bugün harekete geçersek, bunun ancak gecikmeli bir etkisi olur. Para politikası petrol ve gaz fiyatlarını aşağı itemez" dedi.

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