Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri 'Şirketlerin finansman kaynaklarına erişimi sağlanacak'
02.03.2021 - 14:28 | | AA

'Şirketlerin finansman kaynaklarına erişimi sağlanacak'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, salgın döneminde Euro Bölgesi'nde şirketlere uygun finansal koşullar sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

'Şirketlerin finansman kaynaklarına erişimi sağlanacak'
ABONE OL

Almanya Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği'nin (BVMW) çevrimiçi yapılan yıllık toplantısında konuşan Lagarde, Euro Bölgesi’nde finansman koşullarını vaktinden önce sıkılaştırmayacaklarını söyledi.

Lagarde, "ECB, şirketlerin ve ailelerin krizin üstesinden gelmeleri için ihtiyaç duydukları finansal kaynaklara erişimini sağlayacak." ifadesini kullandı.

ECB Başkanı Lagarde, aşı teknolojisindeki gelişmelerle Kovid-19 krizinde tünelin ucunda ışık göründüğüne işaret ederek, “Tünelin ne kadar uzun olduğunu ise henüz tam olarak bilmiyoruz.” dedi.

Kovid-19’a karşı daha fazla insan aşılanıncaya kadar belirsizliğin yüksek kalacağını anlatan Lagarde, “Pek çok şirket için şu anda zorluk devam ediyor ve gelecek belirsizliğini koruyor." değerlendirmesinde bulundu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Hukuk fakülteleri kaç yıl, 5 yıla mı çıktı? Son dakika hukuk fakültesi öğrenim süresini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

    Hukuk fakülteleri kaç yıl, 5 yıla mı çıktı? Son dakika hukuk fakültesi öğrenim süresini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

    Evi olan herkesi kapsıyor! Sınır 6 bin 600 lira

    Evi olan herkesi kapsıyor! Sınır 6 bin 600 lira

    Tek grafikte yeni normalleşme! Yasaklar...

    Tek grafikte yeni normalleşme! Yasaklar...

    Ankara'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi yasaklar kaldırıldı? Ankara hangi renk kodunda yer alıyor?

    Ankara'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi yasaklar kaldırıldı? Ankara hangi renk kodunda yer alıyor?

    Sıradaki Haber