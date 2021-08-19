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Tesla Çin'deki üretimini yerelleştiriyor

ABD'den sonra ilk yurt dışı üretim tesisini Çin'e açan Tesla, yerelleştirme çalışmalarına hız verdi.

19.08.2021 - 12:34 | | Foreks
Tesla Çin'deki üretimini yerelleştiriyor

Shanghai'daki Pilot Serbest Ticaret Bölgesi'nde bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre, ABD'li otomobil üreticisi Tesla'nın 'gigafactory'sinde bu yılın sonuna kadar yaklaşık yüzde 90'lık bir yerelleştirme oranına ulaşması bekleniyor.

Çin Uluslararası Radyosu'nun, Foreks ile paylaştığı habere göre, Lin-Gang Özel Bölge İdaresi'nin Parti Çalışma Komitesi Sekreter Yardımcısı Yuan Guohua, yaptığı açıklamada, Tesla'nın Shanghai'deki fabrikasının yıllık üretiminin 2021'de 450 bin araca ulaşmasının beklendiğini söyledi. Yuan, Tesla'nın üretiminin Lin-Gang Bölgesi'ndeki yeni enerji araçlarının (NEV) tüm endüstriyel zincirinin yükseltilmesini destekleyeceğini söyledi.

2019 yılında Tesla, yıllık 500 bin adet üretim kapasitesiyle Lin-Gang Bölgesi'nde Amerika Birleşik Devletleri dışında ilk 'gigafactory'sini kurmuştu. Yuan, Lin-Gang'ın yıllık ihracatının 100 bin aracı aşmasının beklendiği 2021'de NEV'lerin yıllık üretiminin 600 bini geçtiğini göreceğini söyledi.

Yerel kalkınma planına göre, 2025 yılına kadar, Lin-Gang'daki NEV endüstrisinin çıktı değeri yaklaşık 200 milyar yuana (30.86 milyar dolar) ulaşacak.

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