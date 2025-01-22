Trump, Çin'e gümrük vergisi uygulayabilir

Salı akşamı Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan Başkan, "Meksika ve Kanada'ya fentanil gönderdikleri gerçeğine dayanarak Çin'e %10'luk bir gümrük vergisinden bahsediyoruz" dedi ve "Muhtemelen 1 Şubat'a bakıyoruz" diye ekledi.

Haberin Devamı

Trump, ekibinin Meksika ve Kanada'ya yönelik "yaklaşık %25'lik" bir gümrük vergisinden bahsettiğini de belirtti.

Trump cuma günü yaptığı açıklamada Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile fentanil ve ticaret hakkında telefonda görüştüğünü söyledi. Çin tarafından yapılan açıklamada Cinping'in iş birliği çağrısında bulunduğu ve iki ülkenin ekonomik ilişkilerinin karşılıklı yarar sağladığını belirttiği ifade edildi.

ABD merkezli Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü, 17 Ocak'ta yayınladığı bir raporda "ABD, Çin'e yüzde 10 ek gümrük vergisi uygularsa ve Çin de aynı şekilde karşılık verirse, ikinci Trump yönetiminin dört yılı boyunca ABD'nin GSYH'si 55 milyar dolar, Çin'in ise 128 milyar dolar daha az olacaktır" dedi.