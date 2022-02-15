UBS'e göre Fed ve ECB şaşırtabilir

UBS analistleri, Fed ve ECB'den piyasanın genelinin öngördüğünden daha az agresif adımlar bekliyor. Analistler, Fed ve ECB'nin gelecek ay yapılacak faiz toplantılarında piyasaları ılımlı şekilde "güvercin" mesajlar vererek şaşırtabileceklerini de değerlendiriyor.

Piyasanın Fed'in mart ayında faiz artırımına 50 baz puan ile başlamasını yüzde 75 olasılıkla fiyatladığı ortamda 50 baz puan artırımın düşük olasılık olduğunu savunan UBS, piyasanın ECB'den haziranda faiz artırımı beklemesine karşın ise ilk faiz artırımının eylülde 25 baz puan olarak geleceğini öngördü.