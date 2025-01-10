Yuan 16 ayın en düşük seviyesine geriledi

PBOC askıya alma gerekçesi olarak piyasadaki tahvil sıkıntısını gösterdi. Devlet tahvili piyasasındaki arz ve talebe bağlı olarak alımlara devam etmeyi planladı.

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Yuan, öğleden sonra erken saatlerde Eylül 2023'ten bu yana en zayıf seviyesi olan dolar başına 7,3324'e geriledi.

Açıklamanın ardından Çin'in 30 yıllık hazine tahvilinin getirisi erken işlemlerde beş baz puan, 10 yıllık tahvilin getirisi ise dört baz puan yükseldi.

Bazı analistler, PBOC'nin muhtemelen ABD-Çin getiri farkının açılmasından endişe duyduğunu ve tahvil alımını durdurma kararının para birimini savunma isteğini gösterdiğini söyledi.

Çin devlet tahvili getirileri, tahvil alım çılgınlığı ve para politikasının daha da gevşetileceği beklentileriyle Kasım ayından bu yana hızla düştü.