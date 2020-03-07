Kelis kimin doğum günü partisine geliyor

Amerikalı müzisyen Kelis, 19 Mart’ta İstanbul’a geliyor. Üyelik kulübü Soho House’un beşinci doğum günü partisinde sahneye çıkmak üzere...



‘Kaleidoscope’ albümü ve özellikle ‘Caught Out There’ adlı şarkısıyla tanıdığımız Kelis, bu yıl kariyerinin 20’nci yılını kutluyor aynı zamanda...



Kelis’in ‘Milkshake’ şarkısını yüzlerce kez dinledik, ama şehir hayatından çiftlik hayatına geçişini ve çiftlikte yazdığı yemek kitaplarından yeni haberimiz oldu.



19 Mart’ta Kelis’in yanı sıra Erol Alkan, Lemmy Ashton, Güntaç Özdemir, Sarp Dakni, MP3 ve Dom Chung da performanslarıyla doğum günü partisine renk katacak.



ÇEV Genç Yetenekler’in üstün başarısı



ÇEV Sanat Genç Yetenekler Projesi, Berrin Yoleri öncülüğünde tam 10 yıldır büyük emeklerle hayata geçiriliyor. Değerli sanatçılar Fazıl Say, Cihat Aşkın, Bülent Evcil ve İbrahim Yazıcı’nın da destekleriyle...



2009’da Aya İrini’de Ebru Ceylan’ın objektifinden Kutup Yıldızı sergisi ve mini konserle temeli atılan bu harika proje, 10 yılda büyük yol katetti.



İzleyenler bu yılki konserden, özellikle de genç yeteneklerden ne kadar etkilendiğini anlata anlata bitiremedi.







ÇEV’in enstrüman ve eğitim konusunda desteklediği tam 42 Genç Yetenek var.



İşte bu 42 isimden biri, dokuz yaşından beri ÇEV Sanat Genç Yetenekler’inden Elfida Su Turan’dan güzel bir haber var bu hafta...



Londra Kraliyet Müzik Akademisi’nin üstün başarı sınıfına tam burslu olarak kabul edildi. Elfida Su Turan’ın ismini belli ki daha çok duyacağız.



Elektronik müzik severler için festival vakti



Barselona’da gündüz ve gece iki farklı mekanda yapılan dev elektronik müzik festivali Snar’ın İstanbul edisyonu perşembe günü Zorlu PSM’de başladı, bu akşam ise son gecesi...



Bu yıl dördüncüsü gerçekleşen Sónar Istanbul’un programında Paul Kalkbrenner, Adam Beyer, Ben Klock, DJ Kölsch, Paula Temple, Christian Löffler, Red Axes, Max Cooper, Oceanvs Orientalis gibi isimler dikkat çekiyor. Son günü kaçırmamakta fayda var!











