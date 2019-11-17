İstanbul Modern’in eğitim programlarını desteklemek amacıyla düzenlenen 10. Gala Modern, 14 Aralık’ta Hasköy Yün İplik Fabrikası’nda kapılarını açacak. Gecede gerçekleşecek destek yarışında, yerli ve yabancı sanatçıların yapıtları koleksiyonerlerle buluşacak. İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, Gala Modern geceleriyle şimdiye kadar, 553 bin çocuk ve gencin sanat eğitiminden yararlandığına dikkat çekti.