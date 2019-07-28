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Erbil'deki hain saldırıda flaş gelişme: Birinin daha kimliği belli oldu
Erbil'deki hain saldırıda flaş gelişme: Birinin daha kimliği belli oldu
O ülkede korkutan şiddetli deprem
O ülkede korkutan şiddetli deprem
Putin o ailelerle bir araya geldi
Putin o ailelerle bir araya geldi
Trump'tan sonra hayranları da devreye girdi!
Trump'tan sonra hayranları da devreye girdi!
Japonya dehşeti yaşamıştı! Felakette acı bilanço artıyor
Japonya dehşeti yaşamıştı! Felakette acı bilanço artıyor
Son 24 saatte 683 vaka tespit edildi! O ülke alarmda

Son 24 saatte 683 vaka tespit edildi! O ülke alarmda

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Otomobilde unutulan ikizler hayatını kaybetti

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Irak'ın güneyinde toplu mezar bulundu

Hong Kong'da göstericilere biber gazı

Hong Kong'da göstericilere biber gazı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Tunus'ta

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Tunus'ta

Rejim ve Rusya'dan İdlib'de yeni katliam

Rejim ve Rusya'dan İdlib'de yeni katliam

Ezidilerin yeni ruhani lideri belli oldu

Ezidilerin yeni ruhani lideri belli oldu

ABD ile Guatemala arasında göçmen anlaşması

ABD ile Guatemala arasında göçmen anlaşması

Kocasının cinsel organını kesti!

Kocasının cinsel organını kesti!

Bahreyn'de kurşuna dizilerek üç idam

Bahreyn'de kurşuna dizilerek üç idam

İsveç'te Türk restoranına bombalı saldırı

İsveç'te Türk restoranına bombalı saldırı

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700 kişi yolcu treninde mahsur kaldı

700 kişi yolcu treninde mahsur kaldı

DÜNYA HABERLERİ

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Boş arazide iki kilo altın bulduAvustralya'nın güneydoğusundaki Ballarat kenti yakınlarında metal dedektörüyle araziyi taradı, yüzeyin 30 santimetre altında 90 bin dolarlık hazineye ulaştı.
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Kurtarılan Türkler kabusu anlattı: Gündüzleri ormanda bekliyorduk, geceleri ise...Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da silahlı kişilerce kaçırılmalarının ardından operasyonla kurtarılan 4 Türk vatandaşı, Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğine getirildi.
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Savaşçı Benna.
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Trump ikna edemedi İsveç’e sinirlendiİsveç’in başkenti Stockholm’de verdiği bir konser sonrası karıştığı yaralamalı sokak kavgası nedeniyle 5 Temmuz’dan bu yana hapiste tutulan ünlü rap şarkıcısı ASAP Rocky’nin serbest bırakılmayacağı açıklandı.
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AB’den Johnson’a müzakere çıkışıJohnson’ın anlaşmayı yeniden müzakere edeceği yönündeki söylemi AB kanadında tepkiyle karşılandı. AB, anlaşmanın alternatifsiz olduğunu, tekrar müzakere edilmeyeceğini belirtti
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Ülke şokta! 25 bebek cesedi bulunduFildişi Sahili'nin kuzeybatı bölgesindeki mezarlıkta 25 bebek cesedi bulundu.
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ABD Yüksek Mahkemesinden Trump'ın "duvarına" fon onayıABD Yüksek Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika sınırına örülmesini istediği duvar için Savunma Bakanlığı (Pentagon) bütçesinden 2,5 milyar dolar kullanmasına onay verdi.
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O ülkede şiddetli deprem! En az 8 kişi hayatını kaybettiFilipinler'in kuzeyinde meydana gelen iki depremde en az 8 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.
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İsrail askerleri Gazze'de göstericilere ateş açtı: 1 şehit, 55 yaralıİsrail askerlerinin Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde Filistinli göstericilere açtığı ateş sonucu 1 kişinin şehit olduğu, 55 kişinin yaralandığı bildirildi.
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'10 Numara' açıkladı! Johnson ile Trump'tan kritik görüşme...İngiltere Başbakanı Boris Johnson ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.
Son dakika | Filistin ve İsrail arasında flaş gelişme

Son dakika | Filistin ve İsrail arasında flaş gelişme

Yunanistan'da yakalanan kırmızı bültenle aranan Türk zanlı iade edilecek

Yunanistan'da yakalanan kırmızı bültenle aranan Türk zanlı iade edilecek