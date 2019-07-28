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Dünya
Dünya Haberleri
Erbil'deki hain saldırıda flaş gelişme: Birinin daha kimliği belli oldu
O ülkede korkutan şiddetli deprem
Putin o ailelerle bir araya geldi
Trump'tan sonra hayranları da devreye girdi!
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Rejim ve Rusya'dan İdlib'de yeni katliam
Ezidilerin yeni ruhani lideri belli oldu
ABD ile Guatemala arasında göçmen anlaşması
Kocasının cinsel organını kesti!
Bahreyn'de kurşuna dizilerek üç idam
İsveç'te Türk restoranına bombalı saldırı
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Afşın Yakuboğlu
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Kendime Söz Veriyorum...
Aylin Çetinkaya
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Göz Makyajına Pratik Çözüm
Ercan Güven
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Futbolda radyo günlerine doğru...
Afşın Yakuboğlu
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Atik Atik!
Cemal Ersen
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Sihirli sözcük; ‘Adalet’
Prof. Dr. Erol Ulusoy
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60 yıl sonra gelen mahkeme kararı
Çağdaş Ertuna
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ÖZÜR DİLEMEK KÜÇÜLTÜR MÜ?
Tunca Bengin
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Teröriste artık hiçbir bölge güvenli değil
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700 kişi yolcu treninde mahsur kaldı
DÜNYA HABERLERİ
Boş arazide iki kilo altın buldu
Avustralya'nın güneydoğusundaki Ballarat kenti yakınlarında metal dedektörüyle araziyi taradı, yüzeyin 30 santimetre altında 90 bin dolarlık hazineye ulaştı.
Kurtarılan Türkler kabusu anlattı: Gündüzleri ormanda bekliyorduk, geceleri ise...
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da silahlı kişilerce kaçırılmalarının ardından operasyonla kurtarılan 4 Türk vatandaşı, Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğine getirildi.
Savaşçı Benna
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Trump ikna edemedi İsveç’e sinirlendi
İsveç’in başkenti Stockholm’de verdiği bir konser sonrası karıştığı yaralamalı sokak kavgası nedeniyle 5 Temmuz’dan bu yana hapiste tutulan ünlü rap şarkıcısı ASAP Rocky’nin serbest bırakılmayacağı açıklandı.
AB’den Johnson’a müzakere çıkışı
Johnson’ın anlaşmayı yeniden müzakere edeceği yönündeki söylemi AB kanadında tepkiyle karşılandı. AB, anlaşmanın alternatifsiz olduğunu, tekrar müzakere edilmeyeceğini belirtti
Ülke şokta! 25 bebek cesedi bulundu
Fildişi Sahili'nin kuzeybatı bölgesindeki mezarlıkta 25 bebek cesedi bulundu.
ABD Yüksek Mahkemesinden Trump'ın "duvarına" fon onayı
ABD Yüksek Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika sınırına örülmesini istediği duvar için Savunma Bakanlığı (Pentagon) bütçesinden 2,5 milyar dolar kullanmasına onay verdi.
O ülkede şiddetli deprem! En az 8 kişi hayatını kaybetti
Filipinler'in kuzeyinde meydana gelen iki depremde en az 8 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.
İsrail askerleri Gazze'de göstericilere ateş açtı: 1 şehit, 55 yaralı
İsrail askerlerinin Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde Filistinli göstericilere açtığı ateş sonucu 1 kişinin şehit olduğu, 55 kişinin yaralandığı bildirildi.
'10 Numara' açıkladı! Johnson ile Trump'tan kritik görüşme...
İngiltere Başbakanı Boris Johnson ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.
Son dakika | Filistin ve İsrail arasında flaş gelişme
Yunanistan'da yakalanan kırmızı bültenle aranan Türk zanlı iade edilecek