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Kazakistan Türkiye İş ve Yatırım Forumu

Bir metrekarelik kulübede 17 yıl

Van çarşı merkezinde "Suat usta" olarak tanınan Suat Uyar, bir metrekarelik demir kulübesinde 17 yı...

Türkiye de alarmda! Rus buğdayı inceleniyor...

Rusya bitki koruma bilimsel araştırma enstitüsü yetkililerine göre, Rus buğdayında mantar tehlikesi...

Milyonlarca emekliye müjde!

Yaklaşık 11,5 milyon emeklinin aylıkları karşılığında banka promosyonu alabilmesini sağlayacak ilk ...

Son dakika: Ehliyet alacaklar dikkat! Yeni dönem başladı...

Milli Eğitim Bakanlığının Motorlu Taşıt Sürücü Adayı Sınavının (MTSS) elektronik ortamda yapılmasın...

30 kuruşa 80 kilometre: Hem de yerli

Akülü olarak üretilen bisikletle 30 kuruş ile 80 kilometreye kadar yol katedilebilecek. Üretici fir...

Abone bile değiller fatura geldi!

BURSA’nın Orhaneli İlçesi’ne bağlı Başköy’de, aralarında hayatını kaybedenlerin de olduğu su abones...

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