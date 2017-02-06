Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin (TÜSİAD) yeni Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Tür...
Ankara'nın Polatlı ilçesindeki çiftçiler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından destek istedi
İstanbul'da çalıştığı inşaatta vinçle kaldırılan demir bir kalıbın altında kalarak can veren 22 yaş...
Çamlıca Verici Kulesi inşaatındaki çalışmaları yerinde inceleyen Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul...
Türkiye'nin 3 önemli havuç üretim merkezlerinden biri olan Kırıkhan'da, Aralık ayında başlayan havu...
Konya'da üç girişimcinin 10 yıl önce kısıtlı sermaye ile kurduğu işletmede üretilen vinç uzaktan kumanda sistemleri, başta Almanya, Fransa, Danimarka, İngiltere ve Rusya olmak üzere 35 ülkede alıcı buluyor.
Şanlıurfa'da aldığı hibe desteğiyle yöresel pestil, kesme ve cevizli sucuk üreten kadın girişimci, ürünlerini ABD, Almanya ve Irak'a satmaya başladı. Girişimci İsmet Kılıç "Yurt dışından gelen ziyaretçiler bu ürünlerimizi çok beğendi. Daha sonra buradaki yöneticilerin yardımıyla ürünlerimizi ABD, Almanya ve Irak'a göndermeye başladık" dedi.
TSK, sınırda yasadışı ve terörist geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerine engel olmak için ASELSAN üretimi insansız balonları kullanacak. Balonlar, üs bölgesi ve karakol gibi noktalara ise istihbarat sağlama, yakın gözetleme ve erken ikaz amacıyla da kullanılabilecek.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi Raporu: "Türkiye'nin, Orta Asya, Rusya ve Ortadoğu'daki petrol ve doğalgazın Avrupa'ya taşınmasında stratejik önemi giderek artıyor" açıklamasında bulundu.
Günde ortalama 1 milyondan fazla araç geçişinin gerçekleştiği köprü ve otoyollardan, geçen yılın sonu itibarıyla elde edilen gelir, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artarak 1 milyar 204 milyon 205 bin liraya yükseldi. Bir başka ifadeyle köprü ve otoyollardan, saniyede yaklaşık 38 lira gelir elde edildi.
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Dubai Emtia Merkezi ve Malezya Borsası ile işbirliği halinde Borsa İstanbul çalışmalarını yürütüyor. Çalışmalar önemli bir noktaya geldi. Bu kapsamda ileri teknolojik altyapıya sahip web tabanlı bir alım satım platformu kurulması planlanıyor." dedi. Dünya Altın Konseyi verilerine göre, Türkiye, mevcut altın rezervinde Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt gibi ülkeleri geride bırakıyor.
Dünyaca ünlü altın madeni işletmecilerinden Centerra Gold firması, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde maden arama ve sondaj çalışmaları yapacak.
Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla KDV ve ÖTV'de yeni oran uygulanacak. Yeni karara göre elektrikli ev aletlerinin ÖTV'si 30 Nisan'a kadar sıfırlandı. Bazı mobilyalarda ÖTV oranı 30 Nisan'a kadar yüzde 8 olacak.
ABD Savunma Bakanlığı ve Lockheed Martin, 90 adet F-35 savaş uçağı için 8,5 milyar dolarlık anlaşma imzaladı. Bir F-35 uçağının maliyeti bu anlaşmayla ilk defa 100 milyon doların altına indi.
İşsiz kalanın sağlık hizmetini devlet karşılıyor. Bundan eş ve çocuklar da yararlanıyor. 10 ay ödenen maaş da bin 422 liraya çıktı. Başvurunun 1 ay içinde yapılması şart. Gecikilen zaman maaştan kesiliyor.