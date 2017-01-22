Dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 85'inin karşılandığı, "kayısı başkenti" olarak da bilinen Malat...
Yurt içi ve yurt dışında yaşanan gelişmelerin etkisiyle zor bir yılı geride bırakan turizm sektörü...
Kamuya ait sosyal tesislerden yararlanmak isteyenlerin ödeyeceği asgari ücret düzeyleri belirlendi.
Son günlerde yoğun bir çalışma temposu içerisinde olan nüfus çalışanlarının fazla mesai almasının ö...
Japonya’nın Ulaştırma Bakanı Keiichi Ishii, Ankara temasları esnasında, Çanakkale 1915 Köprüsü'nün ...
ÇAMLICA'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve anten kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV -Radyo kulesi inşaatında ilk 130 metre aşıldı.
FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla Kaynak Holding'e yönelik soruşturma kapsamında, holdingin yöneticileri ve yetkililerinden olan Abdullah Katırcıoğlu ile Ali Katırcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı şüphelilerin Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla şirketlerine kayyum atandı. Mal varlıklarına tedbir konuldu.
Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesine ilişkin anlaşma, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da kabul edildi.
İstanbul yıllık 32 bin 880 dur-kalk ortalamasıyla bir kez daha şampiyon oldu. Araştırmada İstanbul’u 32 bin 640 adetlik dur-kalk ortalamasıyla Cakarta ve 30 bin 480 adetlik dur-kalk ortalamasıyla Mexico City takip etti.
Yeşilırmak üzerinde uygulanacak olan 10 milyon 540 bin TL'lik Kanal Tokat Projesi'nin sözleşmesi imzalandı. Projenin 2017 yazına yetişmesi planlanıyor.
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), 197 iş yeri ile 16 konut satışa çıkartıldı.
"Bizi rahatsız eden değerlendirme şu, sanki gıda enflasyonu, üretenlerin oluşturduğu bir tabloymuş gibi bazı çevreler tarafından takdim ediliyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Üretici hakkını alma gayreti içerisinde. Ama esas üreticinin elinden çıktıktan sonraki zincire mutlaka müdahale yapılmalı, buradaki haksız kazancı sağlayanlarla ilgili bir çalışma yapılmalı. İlgili bakan arkadaşlarımız da o alanda çalışıyorlar" (Palm yağına ilişkin iddialar) Bu konuyla ilgili bizim bilimsel bir komisyon kuruldu. Çok da uzamayacak kısa süre içerisinde gerekli çalışmaları kamuoyuyla paylaşmış olacağız" dedi.
İstanbul'da, İETT bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçları ile geçen yıl 1 milyar 140 milyon 323 bin 918 kişi yolculuk yaptı.
İstanbul'da yarın 12.00 itibari ile resmen taksi ücretlerinde yeni bir uygulamaya geçiliyor.
Yüzde 100 yerli insansız hava araçları için önemli adımlar atılıyor. Bu bağlamda üstün teknik özelliklere sahip olarak üretilen yerli İHA motoru 2019 yılında hizmete sunulacak.