Van'da dört öğrenci, 2 bin 200 rakımdaki kayak merkezine tahta kızaklarla taşıdıkları termostaki çayı, kayakseverlere satarak hem okul harçlıklarını çıkarıyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor. Öğrenci Yüzgüleç "Bazen çok soğuk oluyor, üşüyoruz ama akşam saatlerine kadar burada kalıyoruz. Günde 100 bardağa yakın çay satıyoruz. 30 ile 50 lira arasında para kazanıyoruz" dedi.