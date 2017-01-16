Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Taleb Rifai, köklü ve güçlü bir gelene...
Fransız lens üreticisi Essilor International, Ray-Ban gözlüklerinin üreticisi Luxottica Group'u yak...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de saat 16.00'da bakanlar ve üst düzey bürokratlar ile ...
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, yapımına yaklaşık 4 yıl önce başlanan Ordu Çevre Yol...
Türkiye milli savunma sistemlerinde bir aşamayı daha geride bıraktı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nı...
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, döviz kurundaki oynaklıkla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, son dönemde Kütahya ve Çanakkale'de kurulan organize sanayi bölgelerinin (OSB) yaklaşık 15 bin kişiye istihdam olanağı sağlayacağını bildirdi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahili projesi için 19 Ocak 2017 tarihinde yeniden ihaleye çıkacak. İhaleyi kazanacak firma sahili 29 yıl işletecek.
Başbakan Yardımcısı Şimşek, Hazine destekli kredi kefalet sisteminin daha etkin hale getirilmesi amacıyla uygulamaya konulan PGS ile başta KOBİ olmak üzere bankacılık sektörünün elini rahatlattığını söyledi.
Yerli eğitim uçağı ‘Hürkuş-C’, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık tarafından incelendi. 2017’de TSK envanterine girmesi beklenen Hürkuş-C, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen milli mühimmatlar UMTAS ve Cirit füzelerini kullanacak.
Başta Körfez ülkelerinden olmak üzere 21 bin 178 yabancı uyrukluya, 19 bin 91 konut ve bin 912 parsel satışı yapıldı. Türkiye'yi tercih edenlerin başında, sırasıyla Irak, Suudi Arabistan, Kuveyt, Afganistan ve İngiltere vatandaşları geldi. Afganistan ve Suudi Arabistan vatandaşları yatırım tercihlerini İstanbul'dan yana kullanırken, Iraklılar İstanbul, Yalova ve Antalya, Ruslar Antalya, Kuveytliler Bursa, İngilizler Muğla ve Aydın'ı seçti.
Konyalı genç girişimci, yoğun kar ve buzun neden olduğu kazalara karşı tır, kamyon, minibüs ve otobüslerde kullanılabilen otomatik zincir sistemi geliştirdi. Araç içine monte edilen ve sürücünün tuşla devreye aldığı sistemde teker önüne inen zincir, dairesel hareketle lastiğin zeminle temasını engelliyor.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü Danışmanlık ve Eğitim Dairesi Başkanı Mustafa Kemal Akgül, "Model Fabrika Projesi"nin etüt çalışmasının tamamlandığını, uygulamanın ilkbaharda Ankara'da başlayacağını, Bursa, Gaziantep ve İzmir gibi şehirlerde de yaygınlaştırılacağını söyledi.
Van'da dört öğrenci, 2 bin 200 rakımdaki kayak merkezine tahta kızaklarla taşıdıkları termostaki çayı, kayakseverlere satarak hem okul harçlıklarını çıkarıyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor. Öğrenci Yüzgüleç "Bazen çok soğuk oluyor, üşüyoruz ama akşam saatlerine kadar burada kalıyoruz. Günde 100 bardağa yakın çay satıyoruz. 30 ile 50 lira arasında para kazanıyoruz" dedi.
KTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünce yürütülen TÜBİTAK destekli "Güneş Enerjisinden Beslenen Ev ve Şebekelerde Enerji Verimliliğinin Arttırılması" konulu AR-GE projesiyle evlerin elektrik üreten küçük birer santral haline dönüştürülmesi hedefleniyor.