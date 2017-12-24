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Bakan Arslan'dan "PTT mağdurlarına" müjde

Ekmek tarifesi için Bakanlık görüşü alınacak

zami fiyat tarifelerinin belirlenmesi sürecinde ekmekle ilgili düzenlemeye gidildi. Buna göre, ekm...

Taksi şoförlüğünden iş dünyasına!

Diyarbakır’da bir aile şirketi olarak 2000 yılında kurulan TEKBOR, Doğu ve Güneydoğu’nun çelik boru...

‘Yaşayan ölüler’e sıkı takip

Ölen yakınları üzerinden nemalanan fırsatçıların ortaya çıkarılması için harekete geçildi. 10 yıldı...

Türk mühendislerden oyunbozan icat!

Samsun'da Türk mühendisleri, bu alanda Almanya'nın tekeli bulunan ve 850 euroya satın alınan tramva...

Bakan'dan asgari ücret müjdesi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu asgari ücretle ilgili çok önemli açıklamada bulundu.

Son günlerin en çok konuşulan olayıydı! Çiftlik Bank’a ikinci şok...

Çiftlik Bank hakkında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın suç duyurusunda bulunmasının ardında...

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