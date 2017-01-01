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Diyarbakır'da raylı sistem hattı sevinci

Otoyol yüzde 15, Boğaz köprüleri yüzde 48 zamlandı

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya gö...

Tapularını 23 yıl sonra alabildiler

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bir kooperatif tarafından yapılan konutların tapuları, yaklaşık çeyre...

Saatler kaldı! Tam 625 lira...

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık'ta başlayan kış lastiği takma zoru...

Flaş kesinti açıklaması 'Şu an İstanbul'da...'

Enerji Bakanlığı'ndan elektrik kesintileri ile ilgili açıklama geldi.

Kilosunu 1100 dolar! Öyle bir karar aldılar ki...

Çin, 2017 itibariyle tüm fildişi ticareti ve işlenmesi faaliyetlerini yasaklayacağını duyurdu. Koru...

Ankaralılar 12 yıldır bu günü bekliyor!

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Ankara Keçiören metrosunun 5 Ocak açılacağını söyledi.

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