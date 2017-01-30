Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "3 Şubat Cuma günü saat 14.30'da Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbaka...
AK Parti İzmir Milletvekili Kaya "Değerlendirme yapıldıktan sonra muhtemelen de önümüzdeki hafta iç...
"Tüketen değil, üreten" olmak düşüncesiyle İstanbul'da çalıştığı yüksek gelirli işinden istifa edip...
TOBB, Albaksan Alaşımlı Bakır AŞ'nin, Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü (CERN) Projesi'nde ihale kaza...
Ödemelerini süresinde yapmadıkları için yeniden yapılandırma uygulamasının getirdiği hakları kaybed...
İstanbul Kapalıçarşı'da, 27 Ocak Cuma günü kapanışında çeyrek altın 242,00 lira, Cumhuriyet altını 988,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki gnünü kapanışına göre değişim göstermeyerek 147,70 liradan tamamladı. Borsa ve döviz kazandırırken, altın kaybettirdi. Hafta başında ise çeyrek altın fiyatları kaç liradan işlem göreceği şimdiden merak konusu oldu.
ÖZEL İdare tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen Uludağ'daki Büyük Otel, kayak sezonu sonunda yıkılacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Parti'li Recep Altepe, otelin bulunduğu araziye iki katlı 2 bin araç kapasiteli kapalı otopark, üzerine de futbol sahası ile basketbol oynanacak spor tesisi yapacaklarını açıkladı.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına mesleki eğitim alarak istihdam edilmelerine yardımcı olmak amacıyla, asgari ücretin bürüt tutarının on katı tutarına kadar hibe desteği verecek.
Muğla'da, gıda ve kozmetik sanayi ile tıbbi ilaç yapımında kullanılan, kilosu 1100 liraya satılan damla sakızı için başlatılan bahçe çalışmaları sürüyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu "Esnaf, en zor döneminde, 'Ben devletime borçlu olmak istemiyorum. Devlet, bana ne güzel yapılandırma imkanı tanımış' dedi ve samimiyetle borcunu ödeyebilmek için her türlü fedakarlığı yaptı. Gerek peşinatlarda, gerekse ilk taksiti ödemelerde yüzde 80'lik bir tahsilatı yaptık" dedi.
Başbakanlık’a gönderilen yargı tazminatı artışına ilişkin taslakla, adli ve idari yargıda görev yapan hâkim ve savcılara önemli miktarda maaş artışı geliyor.
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde (İYTE) geliştirilen yazılım sayesinde, cep telefonları, özel bir kağıt üzerine damlatılan kandan hastalıkları tespit edebilecek.
Maliye Bakanı Naci Ağbal milyonlarca asgari ücretlilerin merakla beklediği haberi verdi. Ağbal, "Asgari ücret 2017'de 1404 liranın altına düşmeyecek" dedi.
İstanbul Tersanesinde tamamlanan A-582 Alemdar Denizaltı Kurtarma Ana Gemisi (MOSHIP) Türk donanmasına teslim edildi.
Volkswagen'e yönelik emisyon skandalıyla ilgili soruşturmada, eski üst düzey yönetici (CEO) Martin Winterkorn da sahtekarlık şüphesiyle soruşturmaya dahil edildi.