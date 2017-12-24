Bitcoin'in birkaç saniyede çökebilecek bir sistem olduğuna dikkat çeken İstinye Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Koç, 'Günlük, aylık veya birkaç senelik akışına bakıp fikir yürütmeyin. Bitcoin birkaç saniyede, bir gecede çökebilir. Nakit parayı götürüp de Bitcoine yatırırsanız onu geri alamazsınız' dedi.