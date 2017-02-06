TSK, sınırda yasadışı ve terörist geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerine engel olmak için ASELSAN üretimi insansız balonları kullanacak. Balonlar, üs bölgesi ve karakol gibi noktalara ise istihbarat sağlama, yakın gözetleme ve erken ikaz amacıyla da kullanılabilecek.