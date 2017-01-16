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Bakan müjdeyi verdi! Yarısını devlet ödeyecek...

BM: Türkiye'ye seyahat etmeye devam edin

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Taleb Rifai, köklü ve güçlü bir gelene...

24 milyar dolarlık dev satış!

Fransız lens üreticisi Essilor International, Ray-Ban gözlüklerinin üreticisi Luxottica Group'u yak...

Erdoğan'dan flaş karar! Beştepe'de toplanacaklar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de saat 16.00'da bakanlar ve üst düzey bürokratlar ile ...

Ordu Çevre Yolu gün sayıyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, yapımına yaklaşık 4 yıl önce başlanan Ordu Çevre Yol...

Tüm rakiplerini ezdi geçti!

Türkiye milli savunma sistemlerinde bir aşamayı daha geride bıraktı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nı...

Fındık 1,5 ay sonra 25 kuruş arttı

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan “Fındık fiyatlarındaki 25 kuruşluk artış üreticiyi psikoloj...

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