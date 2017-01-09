Maliye Bakanı Ağbal "(Sicil affı uygulaması) Yapmış olduğumuz düzenlemede bankalarımız geçmiş sicil kayıtlarında yer alan olumsuz kayıtları dikkate almadan müşteriye kredi kullandırabilecek ama burada koşul şu, bu durumda olan vatandaşımız veya esnafımız geçmişten kalan borçlarını yeniden yapılandıracak ya da 6 ay içerisinde bunları ödeyecek. Milli Piyango'nun özelleştirilmesiyle ilgili normalde mart ayı içerisinde tekliflerin alınması söz konusuydu ancak hükümet olarak yapmış olduğumuz değerlendirmede (at yarışları ve şans oyunları) iki özelleştirme uygulamasının bir bütün olarak yapılmasını öngördük" dedi.