Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği araştırmasına göre Konya, 1 milyon 18 bin 936 ton süt üretimiyle ilk sırada yer alırken en fazla süt tüketimi 2 milyon 969 bin 589 tonla İstanbul'da gerçekleşti. Türkiye'de geçen yıl 1 milyon 133 bin 943 ton yoğurt, 670 bin 224 ton peynir, 74 bin 166 ton tereyağı tüketildi.