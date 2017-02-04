Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinde yaklaşık 1.6 milyon müşteriye elek...
Asya ve Avrupa yakasını İstanbul Boğazı'nın altından yaya yolu ile birleştirecek 'Kabataş-Üsküdar Y...
Uşak 1. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ/PDY'ye yönelik davada yargılanan 32 sanığın ortağı olduğu şirketl...
Sağlık Bakanlığı, sigaraya yasaklarında ikinci büyük “abluka” hazırlığında. Sağlık BakanıAkdağ, işl...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin Şehir Hastanesi'nin açılış törenine katılmak için heliko...
Gaziantep Şehreküstü Mahallesi'nde asırlık kendir geleneğini yaşatan ustalar, Sulu Mağara'daki el yapımı tezgahlarda günde 50 kilometreye yakın yol yürüyerek kendir üretiyorlar.
İş Bankası, emekli müşterilerine tek seferde ve peşin promosyon ödemelerine 1 Mart 2017'den itibaren başlayacak.
Türkiye'nin ihracat lideri otomotiv sektörü, ocak ayında, son 66 ayın en yüksek ihracat artışına imza attı
Sosyal Güvenlik Kurumu, Ziraat Bankası ve İş Bankası’nın ardından Garanti Bankası ile de emekliliklere banka promosyonu verilmesi için protokol imzaladı.
Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Referandum için yaklaşık 190 milyon lira merkezi yönetim bütçesinden seçim harcamaları kapsamında gider gerçekleştirilecek" dedi.
Ağbal, Bakanlar Kurulu'nun bazı ürünlerdeki KDV ve ÖTV kararını d değerlendirdi: "Beyaz eşya ucuzlayacak, vatandaş da bundan yararlanacak."
Ağbal, 2017 yılında vergi artışı olmayacağını açıkladı: "Vergi gelirlerini hiçbir şekilde bütçe planlarının üzerine çıkarmadık."
İzmir’de turizm sektörü yarıyıl tatili nedeniyle rahat bir nefes alırken, 15 günlük tatil boyunca Ege Bölgesi’nde bulunan termal otellerdeki doluluk oranı hafta sonunda yüzde 100’e ulaştı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 237,00 lira, Cumhuriyet altını 967,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,50 düşüşle 144,50 liradan işlem gördü.
Enflasyon ocakta TÜFE'de yüzde 2,46 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 9,22 ile bir yılın zirvesine yükseldi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla ÖTV'de yeni oran uygulanacak. Yeni karara göre elektrikli ev aletlerinin ÖTV'si 30 Nisan'a kadar sıfırlandı. Bazı mobilyalarda ÖTV oranı 30 Nisan'a kadar yüzde 8 olacak.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'ya uygulanan yaptırım rejimlerinin hafifletilmesine ilişkin kararın alınmadığını belirtti.