Van çarşı merkezinde "Suat usta" olarak tanınan Suat Uyar, bir metrekarelik demir kulübesinde 17 yı...
Rusya bitki koruma bilimsel araştırma enstitüsü yetkililerine göre, Rus buğdayında mantar tehlikesi...
Yaklaşık 11,5 milyon emeklinin aylıkları karşılığında banka promosyonu alabilmesini sağlayacak ilk ...
Milli Eğitim Bakanlığının Motorlu Taşıt Sürücü Adayı Sınavının (MTSS) elektronik ortamda yapılmasın...
Akülü olarak üretilen bisikletle 30 kuruş ile 80 kilometreye kadar yol katedilebilecek. Üretici fir...
OSB yatırımlarına ayrılan ödenek yüzde 75 artırılarak 388 milyon liraya çıkarıldı.
İstanbul, geçen yılki 76,2 milyar dolarlık ihracat rakamıyla Türkiye'nin toplam ihracatının yarısından daha fazlasını (yüzde 53,4) tek başına üstlendi.
Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Slevogt: "Darbe girişimi (olmasına rağmen Alman firmaları Türkiye'de kalacak. AB geniş bir ortak pazar. Türkiye'nin uzun vadede AB'nin temsil ettiği bu pazarın bir parçası olması çok mantıklı"
Borsa yatırımcısı, ocakta yüzde 10,4'lük ortalama getiri ile yaklaşık 3 yılın en iyi aylık kazancını sağlarken, döviz kurları ve faizler de düşüşe geçti. BIST 100 endeksi, 2 yıllık düşüş trendini sonlandırarak uzun vadeli yükseliş trendi başlangıcına işaret etti. BIST 100 endeksinin 90.000 seviyesinin üzerini test etmesinin sürpriz olmayacağı belirtiliyor.
Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği araştırmasına göre Konya, 1 milyon 18 bin 936 ton süt üretimiyle ilk sırada yer alırken en fazla süt tüketimi 2 milyon 969 bin 589 tonla İstanbul'da gerçekleşti. Türkiye'de geçen yıl 1 milyon 133 bin 943 ton yoğurt, 670 bin 224 ton peynir, 74 bin 166 ton tereyağı tüketildi.
Hakkari'nin Çimenli köyü sakinleri, yaz aylarında toprak altına gömdükleri kahvaltılıkları kar altından çıkarmaya başladı.
Hayalleri evlerine kavuşmak... Havaların eksi 15’lere kadar düşmesine rağmen 6 gündür banka önünde oluşturdukları kuyrukta bekliyorlar. TOKİ’den ev sahibi olabilmek için 6 Şubat’a 24 saat kuyrukta bekleyecek vatandaşlar sadece tuvalet ihtiyaçlarını karşılamak için ayrılabiliyor
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, Türk Akımı anlaşmasını onayladı. Projenin her iki hattı da 2019 sonunda hizmete girecek.
1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla yürürlüğü giren zorunlu BES uygulamasında ilk ödemeler bugün yapıldı. Sisteme otomatik olarak dahil olan birçok vatandaş, bu ay maaşlarına yansıyan kesintiler sonrası sisteme otomatik olarak katılmış oldu. İşte zorunlu BES hakkında bilmeniz gerekenler...
Suudi Arabistan 2014'ten beri sürekli gerileyen petrol fiyatları nedeniyle Körfez ülkesindeki vergisiz hayatı sonlandıran bir adım attı. Hükümet kabinesi bazı ürünlere KDV (Katma Değer Vergisi) konulmasına onay verdi.