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IMF'den Türkiye açıklaması

Güneydoğu’dan rekor! 6 il elektrikle ısınıyor...

Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinde yaklaşık 1.6 milyon müşteriye elek...

Bugün çekildi! Üsküdar Salacak sahiline gelip...

Asya ve Avrupa yakasını İstanbul Boğazı'nın altından yaya yolu ile birleştirecek 'Kabataş-Üsküdar Y...

32 FETÖ sanığının şirketlerine kayyum atandı!

Uşak 1. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ/PDY'ye yönelik davada yargılanan 32 sanığın ortağı olduğu şirketl...

Sigaraya yeni yasaklar geliyor!

Sağlık Bakanlığı, sigaraya yasaklarında ikinci büyük “abluka” hazırlığında. Sağlık BakanıAkdağ, işl...

Cumhurbaşkanı ve Başbakan bugün açıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin Şehir Hastanesi'nin açılış törenine katılmak için heliko...

İnternet bankacılığı bireysel müşteri sayısı 51 milyonu aştı

İnternet bankacılığı yapmak üzere sistemde kayıtlı olan ve en az bir kez giriş işlemi yapmış toplam...

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