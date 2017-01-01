Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya gö...
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bir kooperatif tarafından yapılan konutların tapuları, yaklaşık çeyre...
Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık'ta başlayan kış lastiği takma zoru...
Enerji Bakanlığı'ndan elektrik kesintileri ile ilgili açıklama geldi.
Çin, 2017 itibariyle tüm fildişi ticareti ve işlenmesi faaliyetlerini yasaklayacağını duyurdu. Koru...
Şehirde görüntü kirliliği oluşturan anten ve anten kulelerinin kaldırılıp tek bir noktada toplanması amacıyla hayata geçirilen Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesinin inşa çalışmaları hızla sürüyor. Toplamı 365, betonarme kısmı 220 metre yüksekliğinde olacak kulenin 100 metreye yakınının inşası tamamlandı.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Osmangazi Köprüsü'nde yarından itibaren yüzde 20 indirim yapılacak. 65 lira 65 kuruş olacak" dedi. Bakan Arslan ayrıca Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde küçük araçların geçiş ücretinin ise 15 lira 95 kuruş olacağını söyledi.
İstanbul Vergi Dairesi başta yeme içme mekanları olmak üzere bir çok alanda çalışmaları hızlandırdı. Günlük hatta saatlik kiralanan 773 ev de denetlendi. 667’sine tutanak tutularak mükellef haline getirildi
Türkiye'nin savunma sanayi devleri ASELSAN ve HAVELSAN yeni bir sözleşmeye imza attı.
Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Er "Kasım ayında başlayan zeytinyağı ihracatımız ilk 2 ayda önceki sezona göre miktar bazında yüzde 346 artışla 5 bin 741 tona yükseldi. İspanya, İtalya ve Yunanistan gibi önemli üretici ülkelerin düşük rekolte beklentisiyle birlikte bu sezonun Türk zeytin ve zeytinyağı için verimli bir dönem olacağı düşünülmektedir" dedi.
Maliye Bakanlığı'nca yapılan değerlendirme sonrasında trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, kural ihlali yapan sürücülere uygulanacak ceza oranları yüzde 3.83 oranında zamlandı.
Demiryolu taşımacılık faaliyetlerinde emniyet kritik görevleri yapacak personele gerekli mesleki yeterliliğin kazandırılması için demiryolu eğitim ve sınav merkezleri kurulacak. Söz konusu personele mesleki yeterlilik kazandırılması görevi, 3 yıl süreyle, TCDD ve TCDD Taşımacılık AŞ tarafından yerine getirilecek.
Uygulanan yaptırımlara rağmen Rusya, Ukrayna politikasını değiştirmiyor. Batı, Rusya'ya karşı mal varlığını dondurma, seyahat yasağı, kurum ve sektörleri hedef alan ekonomik yaptırımlar gibi tedbirler alsa da somut bir sonuç alınmıyor.
İstanbul’da önceki gün başlayan kar ve fırtına nedeniyle gündeme gelen elektrik kesintileri, dün de sürdü. Kente, elektrik taşıyan iletim hatlarında, kar ve buz yükü nedeniyle arıza oluştu. İlçe ilçe, gezdirilerek bir ya da 1.5 saatlik aralarla elektrik kesintisi yapıldı. Soğuğa bağlı olarak tüketimin artması nedeniyle elektrik üretiminde gece alarm verildi. Sistemde oluşan 3.500 megavatlık açığı kapatmak için santrallar üretimi artırdı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bin TL altı emekli aylığı alanlara 300 TL, bin ile 2 bin TL arası emekli aylığı alanlara 375 TL, 2 bin TL üzerinde emekli aylığı alanlara 450 TL tutarında 3 yıllık promosyon ödenmesi konusunda mutabakat sağlandığını ve promosyon ödemelerinin peşin olarak yapılacağını açıkladı.