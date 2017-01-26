SGK emekli, vazife malülü, dul veya yetim aylığı alanların maaşlarına ait ocak 2017 zam farklarının...
Rusya Ticaret Temsilcisi Gaşigullin, Rusya'nın Türkiye'ye uyguladığı yaş sebze ve konfeksiyon kısıt...
Terörle mücadelede hükümete görülmemiş bir destek geldi. İş adamı İsmail Elibol, tarım makinaları ü...
Çanakkale 1915 Köprüsü ve otoyolu ihalesinde 4 ortak girişim teklifi verdi. İhaleyi kazanan firma b...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Turkey AŞ'ye destek/danışmanlık hizmeti yetkisi verdi.
Türkiye'nin LPG ithalatı, geçen yılın kasım ayında 2015 kasım ayına göre yüzde 14,4 artarak 308 bin 726 tona ulaştı.
Avrasya Tüneli 31 Ocak saat 07.00 itibarıyla 24 saat hizmet verecek
Eski imar planlarında ‘kamusal alan’ olarak kaydı bulunan bölgeler, boşaltılarak yeşil alan, yol, okul, hastane, ibadethane ve otopark gibi sosyal donatılar için kullanılacak. TOKİ belediyelerle ortak çalışıp elindeki 3 bin konutu İstanbul’un ‘içine’ nefes aldırmak için tahsis edecek
2020'de bitmesi planlanan Zigana Tüneli, Trabzon-Gümüşhane arasını 1 saate indirecek. Tünel bölgeyi lojistik merkezi yapacak.
İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları 338 seferini iptal ederken, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Atatürk Havalimanı'nda seferleri yüzde 20 azalttığını duyurdu.
Konutta 20 yıl vadeli satış için hazırlıklarda sona gelindi. Emlak GYO Genel Müdürü Kurum, kampanya kapsamında uygulanan faiz oranlarını açıkladı.
Rakip firmayı terk edip gelen çalışan başınızı yakabilir. Tüm zararlar yeni işverene kalırken, ortaya yüksek tazminatlar da çıkıyor. O yüzden işçi transfer ederken iki kere düşünün
Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak aşırı sağcı Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen, günlük hayatta ulusal para birimine geçilmesini önerdi.
İngiltere'de yaşayan 16 yaşındaki Muhammed Ali, kurduğu internet sitesini 6 milyon dolara satmayı reddetti.