Eski imar planlarında ‘kamusal alan’ olarak kaydı bulunan bölgeler, boşaltılarak yeşil alan, yol, okul, hastane, ibadethane ve otopark gibi sosyal donatılar için kullanılacak. TOKİ belediyelerle ortak çalışıp elindeki 3 bin konutu İstanbul’un ‘içine’ nefes aldırmak için tahsis edecek