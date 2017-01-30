Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu "Esnaf, en zor döneminde, 'Ben devletime borçlu olmak istemiyorum. Devlet, bana ne güzel yapılandırma imkanı tanımış' dedi ve samimiyetle borcunu ödeyebilmek için her türlü fedakarlığı yaptı. Gerek peşinatlarda, gerekse ilk taksiti ödemelerde yüzde 80'lik bir tahsilatı yaptık" dedi.