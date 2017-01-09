Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı projesi kapsamında 214 bin 655 adet yeni kimlik kartı vatandaşlara...
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının en yüksek seviyeyi gördüğü 2016 yılında otom...
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 2 bin rakımlı köyde Saanen ırkı keçi yetiştiren bir besici, yöreye uyum...
MERSİN'in Erdemli İlçesi'nde salkım domatesin fiyatı 2,5-3 TL arasında alıcı bulurken, sofralığın i...
İstanbul'da taksilere indi-bindi ücretinin uygulanacağı haberinin yayılmasıyla bazı şoförlerin erke...
İlkokul mezunu uzman çavuş ve uzman onbaşı alımı konusunda çıkarılan yeni Kanun Hükmünde Kararname, birçok vatandaş için umut kapısı oldu.
Altın fiyatları durdurulamaz yükselişine devam ediyor. İstanbul Kapalıçarşı'da gram altın fiyatları 141,49 liradan işlem görürken çeyrek altın fiyatları 230 liraya kadar yükseldi. Böylelikle altın İngiltere referandumu ve ABD seçimlerinin ardından bugün yakaladığı yükseliş ivmesi ile kendi rekorunu kırdı.
Türk çayı, geçen yıl Belçika ve Almanya başta olmak üzere 86 ülkeye satıldı. Söz konusu dönemde Singapur, Çin, Kongo, Etiyopya, Senegal, Japonya, Somali, Gana, Bahreyn, Gambiya, Litvanya ve Nijerya gibi farklı ülkelere de ihracat gerçekleştirildi. DKİB Başkanı Gürdoğan "Son yıllarda ÇAYKUR'un yaptığı çalışmalar ve tanıtım faaliyetleri, çay ihracatının artmasında çok önemli bir etken olmuştur" dedi.
Maliye Bakanı Ağbal "(Sicil affı uygulaması) Yapmış olduğumuz düzenlemede bankalarımız geçmiş sicil kayıtlarında yer alan olumsuz kayıtları dikkate almadan müşteriye kredi kullandırabilecek ama burada koşul şu, bu durumda olan vatandaşımız veya esnafımız geçmişten kalan borçlarını yeniden yapılandıracak ya da 6 ay içerisinde bunları ödeyecek. Milli Piyango'nun özelleştirilmesiyle ilgili normalde mart ayı içerisinde tekliflerin alınması söz konusuydu ancak hükümet olarak yapmış olduğumuz değerlendirmede (at yarışları ve şans oyunları) iki özelleştirme uygulamasının bir bütün olarak yapılmasını öngördük" dedi.
Kadınlar Pidecilik mesleğine de el attı
TÜİK, kasım ayı sanayi üretimi verilerini açıkladı. Ekonomik büyüme için öncü göstergelerden biri olan sanayi üretimi kasım ayında piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artış gösterdi.
Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle balık fiyatlarında artış yaşandı. Hamsinin kilosu 15 liraya yükselirken, mezgitin kilosu 22 liraya ulaştı.
Aselsan, geçen yıl aldığı yeni siparişlerle rekora koştu. Savunma elektroniğinin her alanında faaliyet gösteren Aselsan, geçen yıl yurtiçinden ve dışından gelen talepleri karşılamak üzere 37 sözleşme yaptı.
Hükümet, vatandaşlara kesintisiz ve kaliteli elektrik enerjisi verilmesi için acil müdahale timleri kuruyor. Hedef, 12 müdahale ekibi ile 300 önleyici bakım çalışması yapılması...
Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, dünyanın 5. büyük güneş enerjisi santralinin Mersin'de kurulacağını söyledi.