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ABD'ye 1 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı, Trump teşekkür etti

Herkes oraya akın etti! Trabzon...

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı projesi kapsamında 214 bin 655 adet yeni kimlik kartı vatandaşlara...

Otomotiv üretim ve ihracatı da 2016'da rekor kırdı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının en yüksek seviyeyi gördüğü 2016 yılında otom...

Sahibi gözü gibi bakıyor! Günde 3 kilo...

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 2 bin rakımlı köyde Saanen ırkı keçi yetiştiren bir besici, yöreye uyum...

Normali 30 kuruşken onun fiyatı 4 kat arttı!

MERSİN'in Erdemli İlçesi'nde salkım domatesin fiyatı 2,5-3 TL arasında alıcı bulurken, sofralığın i...

Vatandaşa çok önemli uyarı! Takside büyük vurgun...

İstanbul'da taksilere indi-bindi ücretinin uygulanacağı haberinin yayılmasıyla bazı şoförlerin erke...

Acele edin! Son gün 31 Ocak...

Hac görevini yerine getirmek için geçen yıllarda kayıt yaptıran 1 milyon 300 bine yakın adayın, 31 ...

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