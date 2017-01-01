Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Er "Kasım ayında başlayan zeytinyağı ihracatımız ilk 2 ayda önceki sezona göre miktar bazında yüzde 346 artışla 5 bin 741 tona yükseldi. İspanya, İtalya ve Yunanistan gibi önemli üretici ülkelerin düşük rekolte beklentisiyle birlikte bu sezonun Türk zeytin ve zeytinyağı için verimli bir dönem olacağı düşünülmektedir" dedi.