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Son Dakika: Ziraat Bankası ve PTT Varlık Fonu'na devreldi

TÜSİAD Başkanı: Ülkemizin potansiyeline güvenmeliyiz

Türk Sanayicileri ve İşadamları  Derneği'nin (TÜSİAD) yeni Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Tür...

Tonlarcası depolarda kaldı! Çiftçiler destek bekliyor...

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki çiftçiler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından destek istedi

Hayali kaymakam olmaktı! Üniversiteli Remzi memleketinde toprağa verildi

İstanbul'da çalıştığı inşaatta vinçle kaldırılan demir bir kalıbın altında kalarak can veren 22 yaş...

Başbakan duyurdu! Ramazan'dan önce açılıyor

Çamlıca Verici Kulesi inşaatındaki çalışmaları yerinde inceleyen Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul...

Bin pişman oldular! 'Mecbur kaldık ama...'

Türkiye'nin 3 önemli havuç üretim merkezlerinden biri olan Kırıkhan'da, Aralık ayında başlayan havu...

Türk firma üretti! Sipariş yağıyor...

Uşak'ta bir deri firması 2 yıl süren çalışma sonucu 0,4 milimetre kalınlıkta şeffaf deri üretmeyi b...

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