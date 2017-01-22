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İkinci el otoya "garanti" zorunluluğu geliyor

Türkiye dünyaya 79 bin ton kuru kayısı sattı

Dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 85'inin karşılandığı, "kayısı başkenti" olarak da bilinen Malat...

Turizm sektörü sömestir tatiliyle nefes alacak

Yurt içi ve yurt dışında yaşanan gelişmelerin etkisiyle zor bir yılı geride bırakan turizm sektörü...

Kamu sosyal tesis ücretleri belirlendi

Kamuya ait sosyal tesislerden yararlanmak isteyenlerin ödeyeceği asgari ücret düzeyleri belirlendi.

Bakan talimat verdi! Fazla ücret alacaklar...

Son günlerde yoğun bir çalışma temposu içerisinde olan nüfus çalışanlarının fazla mesai almasının ö...

Japonlardan Çanakkale ısrarı

Japonya’nın Ulaştırma Bakanı Keiichi Ishii, Ankara temasları esnasında, Çanakkale 1915 Köprüsü'nün ...

Sadık müşteriye ayrıcalık geliyor!

Elektrik piyasasında "kazan-kazan" uygulamasına geçiliyor. Tüketicilerin müşteri profilleri çıkarıl...

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