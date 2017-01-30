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Araç sahipleri dikkat! Son 2 gün...

Sağlık Bakanı Akdağ: Mersin Şehir Hastanesi 3 Şubat'ta açılacak!

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "3 Şubat Cuma günü saat 14.30'da Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbaka...

Başbakan destek oldu! Zarar görene destek geliyor...

AK Parti İzmir Milletvekili Kaya "Değerlendirme yapıldıktan sonra muhtemelen de önümüzdeki hafta iç...

Yüksek maaşlı işini bıraktı buna başladı! Şimdi ise...

"Tüketen değil, üreten" olmak düşüncesiyle İstanbul'da çalıştığı yüksek gelirli işinden istifa edip...

CERN’den iş alan ikinci Türk firması Albaksan oldu

TOBB, Albaksan Alaşımlı Bakır AŞ'nin, Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü (CERN) Projesi'nde ihale kaza...

Borcu olanlar dikkat! Detaylar belli oldu...

Ödemelerini süresinde yapmadıkları için yeniden yapılandırma uygulamasının getirdiği hakları kaybed...

Bakan Arslan: "Dünyanın en büyük köprüsünü yapmış olacağız"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan "Japonya'sından Kore'sine, Çin'inden İtalya...

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