zami fiyat tarifelerinin belirlenmesi sürecinde ekmekle ilgili düzenlemeye gidildi. Buna göre, ekm...
Diyarbakır’da bir aile şirketi olarak 2000 yılında kurulan TEKBOR, Doğu ve Güneydoğu’nun çelik boru...
Ölen yakınları üzerinden nemalanan fırsatçıların ortaya çıkarılması için harekete geçildi. 10 yıldı...
Samsun'da Türk mühendisleri, bu alanda Almanya'nın tekeli bulunan ve 850 euroya satın alınan tramva...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu asgari ücretle ilgili çok önemli açıklamada bulundu.
Türkiye'nin ilk salyangoz üretim çiftliği Kuşadası'nda kuruldu.
Modern bir savunma sanayisinin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) modernizasyonunun sağlanması amacıyla kurulan Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), faaliyet alanlarına ilişkin birtakım düzenlemeler yapılarak Cumhurbaşkanlığına bağlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "rüyam" olarak nitelendirdiği Kanal İstanbul Projesi için geri sayım başladı.
Bitcoin'in birkaç saniyede çökebilecek bir sistem olduğuna dikkat çeken İstinye Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Koç, 'Günlük, aylık veya birkaç senelik akışına bakıp fikir yürütmeyin. Bitcoin birkaç saniyede, bir gecede çökebilir. Nakit parayı götürüp de Bitcoine yatırırsanız onu geri alamazsınız' dedi.
İngiltere merkezli Customer Management Center (CMC) şirketi Van'da 500 kişinin istihdam edileceği çağrı merkezi kurdu.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Hadi Tunç, gelecek yıl yürürlüğe girmesini planlanan Küçük Aile İşletmelerinin Desteklenmesi Programı ile 100 bin aileye sıfır faizli kredi ve hayvan desteği sağlanacağını söyledi.
Rus savunma sanayi şirketi Rostech Başkanı Sergey Çemezov, Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemleri sevkiyatının 2019 yılı sonunda başlayacağını açıkladı.
Yerli otomobil için firmalar kıyasıya rekabete girdi. İllerden birbiri ardına üretim talepleri gelirken, bir teklif de Eskişehir'den geldi.
Edirne ile Kırklareli arasında yapımı süren duble yol nedeniyle 'Kamulaştırma' yapılan arazilerin sahiplerine dönüm başına 17- 21 bin lira arasında ödeme yapılırken, anlaşmazlık nedeniyle mahkemeye gidenler dönüm başına 21- 35 bin lira arasında devletten istimlak bedeli aldı. Yola yakın arazileri olanlar için 'piyango' niteliğindeki kamulaştırma sayesinde, köylüler tarım arazilerini yüksek fiyatlardan sattı.
Türk Hava Yolları'nın (THY) alt markası Turkish Cargo, 102 ton yük taşıma kapasiteli çift motorlu Boeing-777F tipi yeni kargo uçağı teslim aldı.
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre düzenlenen ödeme emirlerine ve tatbik edilen ihtiyati hacizlere karşı dava açma süresi, 1 Ocak'tan itibaren 15 güne çıkarıldı.
Marmara'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçılar denize açılamayınca zaten az çıkan lüferin kilogram fiyatı 200 liraya yükseldi.
Bitcoin fiyatları New York Borsası ve Goldman Sachs cephesinden gelen son dakika haberleriyle yükselişe geçti. NYSE bitcoin vadeli işlem sözleşmeleri bazlı borsa yatırım fonu başvurusunda bulunurken Goldman Sachs yatırım bankası da kriptoparalar için işlem masası kurmaya hazırlanıyor.
Aylık 10 milyon porsiyonluk donuk pasta üretiminin yüzde 40'ını aralarında ABD, Almanya ve Fransa'nın da bulunduğu 12 ülkeye gönderiyorlar.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "İşletmelerin idari yaptırımla karşı karşıya kalmamaları için 31 Aralık'a kadar Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'ndeki kayıt ve bildirim işlemlerini tamamlamaları gerekiyor" dedi.