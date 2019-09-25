20’nci yıla görkemli davet

Benzersiz tasarımları ve özgün stil algısıyla tanınan Angel Gold Jewellery, Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi’ndeki mağazasında verdiği davetle, 20’nci yılını kutladı. Markanın ortaklarından Doğal Mesudiyeli-Ergün Kalaç çiftinin ev sahipliğini yaptığı organizasyona; Revna Demirören, Merva-Alican Ulusoy, Derin Mermeci-Cem Aydın, Yasemin-İzzet Özilhan, Aslı-Metin Şen, Eda-Selim Kosif, Burcu Erçil ile Hande Acar’ın da aralarında bulunduğu, iş, cemiyet ve sanat dünyasından çok sayıda tanıdık sima katıldı.

Şıklıklarıyla göz kamaştıran davetliler, Angel Gold Jewellery’nin çabasız stili ve sofistike ışıltısıyla yeni tasarımlarını da yakından inceleme fırsatı buldu. Nişantaşı mağazasını 2014’te açan, orijini Karadağ olan zanaatkâr Kalaç Ailesi’nin kurduğu markanın ürünleri, makine teknolojisini reddedip, tamamen el işçiliğiyle, modern ve Orta Çağ’dan aldığı ilhamla üretilen tasarımlar, altın, gümüş, platin üzerine pırlanta veya değerli taşlarla hazırlanıyor. Parçaların her birinden sadece birer adet üretiliyor. Sipariş üzerine özel tasarımların da yapıldığı Angel Gold Jewellery’nin en gözde parçaları arasında, kişiselleştirilmiş Rolex saatler bulunuyor.