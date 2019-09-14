37 bin kişiye seslendi

Bu yaz yedinci kez Harbiye’de sahneye çıkan sanatçı, toplamda 37 bin 771 kişiye şarkılarını seslendirdi. ‘Gönlümün Efendisi’ parçasıyla açılışı yapan Gündeş, ilk bölümde Maticevski ikinci yarıda ise Zuhair Murad tasarımı kıyafet giydi. Sanatçı şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.



