Behzat Uygur (56), Instagram'da paylaştığı fotoğrafa, "1990 İzmir Narlıdere Oba motel… Akşam Çamlık Senar Nejat Uygur tiyatrosuna gitmek için servis aracı gelmiş. Bitki çayı içtiğime göre benim seste sıkıntı var... Necla Uygur ve ekip oyun öncesi her zaman olduğu gibi Reyhan pastahanesine gidip çayımızı içip şahane tatlılardan atıştıracağız. Oyun sonrası meşhur cafe plaza... İzmir turnesi ritüeli 40 yıl böyle devam etti" notunu yazdı.