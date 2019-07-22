22.07.2019 - 08:00
5.5 milyonluk ev aldı
Kaan Yıldırım, Pera Gümüşlük Evleri’nden 1 milyon dolar’a (5 milyon 656 bin TL) dört artı bir ev satın aldı.
Oyuncu, 200 metrakarelik yeri, zevkine göre dekore ettirdi. Yaz aylarında yeni aldığı dairesinde kalacak Yıldırım, eylülde İstanbul’a dönecek.
Eve düşen buz kütlesi çatıyı deldiBurdur'un Yeşilova ilçesinde, Süleyman Ocak'a ait evin çatısına buz parçası düştü. Yolcu uçağından düştüğü değerlendirilen buz parçası, hasara yol açtı. Olay, saat 13.00 sıralarında, Yeşilova ilçesi Yarışlı köyünde meydana geldi. Süleyman Ocak'a ait tek katlı müstakil evin çatısına buz kütlesi düştü. Çatıyı ve tavanı delen buz kütlesi oturma odasına düşünce maddi hasara yol açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince buz kütlesi üzerinde inceleme yapılıp, numune alındı. Buz kütlesinin yolcu uçağından düştüğünün değerlendirildiği öğrenildi.