18.07.2019 - 07:50| EMRAH AKÇAAY
5 milyon TL aldı
Son dönemde eşi Feyza Aktan’la boşanmasıyla gündemden düşmeyen Özcan Deniz’in yüzü olduğu İDAŞ’tan 5 milyon TL aldığı öğrenildi.
Özcan Deniz’in, reklam yüzü olduğu İDAŞ’tan aldığı ücret belli oldu. Sanatçının, geçtiğimiz günlerde kamera karşısına geçtiği markadan 5 milyon TL aldığı konuşuluyor. Bu sezon oyunculuğa ara veren şarkıcı, İsrail ve Kıbrıs konserlerinden aldığı yüksek ücretle dikkat çekmişti.
Albüm hazırlıklarını sürdüren Deniz’in, son anda sürpriz bir değişikliğe gittiği iddia edildi. Şarkıcının, geçtiğimiz ay boşandığı eşi Feyza Aktan’ın seçip, beğendiği iki parçayı projeden çıkardığı da söylenenler arasında... Yeni şarkı arayışına giren Deniz’in gelen tüm eserleri ise dinlediği öğrenildi.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.