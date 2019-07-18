5 milyon TL aldı

Özcan Deniz’in, reklam yüzü olduğu İDAŞ’tan aldığı ücret belli oldu. Sanatçının, geçtiğimiz günlerde kamera karşısına geçtiği markadan 5 milyon TL aldığı konuşuluyor. Bu sezon oyunculuğa ara veren şarkıcı, İsrail ve Kıbrıs konserlerinden aldığı yüksek ücretle dikkat çekmişti.

Albüm hazırlıklarını sürdüren Deniz’in, son anda sürpriz bir değişikliğe gittiği iddia edildi. Şarkıcının, geçtiğimiz ay boşandığı eşi Feyza Aktan’ın seçip, beğendiği iki parçayı projeden çıkardığı da söylenenler arasında... Yeni şarkı arayışına giren Deniz’in gelen tüm eserleri ise dinlediği öğrenildi.