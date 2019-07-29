50. yıla özel Space Oddity

Sanatçının resmî sitesine ve YouTube kanalına yüklenen video, Bowie’nin 50. yaşını kutladığı 1997 yılında Madison Square Garden’da verdiği konserde gerçekleşen “Space Oddity” performansının görsellerinden oluşuyor. Konserden daha önce yayınlanmamış görüntülerin yer aldığı ve Tim Pope’un yönettiği video, Kennedy Center’da gerçekleşen, Apollo 11’in Ay’a inişinin de kutlandığı NASA etkinliğinde hayranların beğenisine sunuldu. Aynı zamanda BBC’nin Neil Armstrong ve Buzz Aldrin’in Ay’a ayak bastığı tarihî anın soundtrack’i olarak kullandığı teklinin yeniden yayınlandığı 7 inçlik özel box set geçtiğimiz haftalarda yayınlanmıştı. Özel kutuda Bowie’nin uzun yıllar birlikte çalıştığı yapımcı Tony Visconti’nin düzenlediği 2019 mix’i de yer alıyor.