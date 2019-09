71. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

Peter Dinklage, 'Game Of Thrones' dizisindeki performansı ile dördüncü kez 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' Emmy Ödülü'nü aldı. Drama dalında 'En İyi Kadın Oyuncu' seçilen Jodie Comer, gecenin sürprizlerinden oldu.

2019 Emmy Ödülleri'nin kazananları şöyle:

EN İYİ DRAMA: Game of Thrones

EN İYİ KOMEDİ: Fleabag

EN İYİ KADIN OYUNCU (DRAMA): Jodie Comer (Killing Eve)

EN İYİ ERKEK OYUNCU (DRAMA): Billy Porter (Pose)

EN İYİ DRAMA YÖNETİMİ: Ozark “Reparations”

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU (DRAMA): Julia Garner (Ozark)

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (DRAMA): Peter Dinklage (Game of Thrones)

EN İYİ DRAMA SENARYOSU: Succession “Nobody Is Ever Missing”

EN İYİ VARYETE SKEÇ DİZİSİ: Saturday Night Live

EN İYİ VARYETE TALK SHOW: Last Week Tonight With John Oliver

EN İYİ MİNİ DİZİ: Chernobyl

EN İYİ MİNİ DİZİ KADIN OYUNCUSU: Michelle Williams (Fosse/Verdon)

EN İYİ MİNİ DİZİ ERKEK OYUNCUSU: Jharrel Jerome (When They See Us)

EN İYİ MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ SENARYOSU: Chernobyl

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (MİNİ DİZİ): Ben Whishaw (A Very English Scandal)

EN İYİ MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ YÖNETİMİ: Chernobyl

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU (MİNİ DİZİ): Patricia Arquette (The Act)

EN İYİ YARIŞMA PROGRAMI: RuPaul’s Drag Race

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (KOMEDİ): Tony Shalhoub (The Marvelous Mrs. Maisel)

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU (KOMEDİ): Alex Borstein (The Marvelous Mrs. Maisel)

EN İYİ KOMEDİ SENARYOSU: Fleabag “Episode 1”

EN İYİ KOMEDİ YÖNETİMİ: Fleabag “Episode 1”

EN İYİ ERKEK OYUNCU (KOMEDİ): Bill Hader (Barry)

EN İYİ KADIN OYUNCU (KOMEDİ): Phoebe Waller-Bridge (Fleabag)

EN İYİ TV FİLMİ: Bandersnatch (Black Mirror)