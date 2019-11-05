73 ödüllü ‘Bozkır'ı vizyonda kaç kişi izledi?

Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu'nun, "73 Ödüllü ‘Bozkır'ı Vizyonda Kaç Kişi İzledi?" başlıklı yazısı şöyle:

"56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’ne, 19 daldaki ödüllerden 10’unu kazanan ‘Bozkır’ damga vurdu. Zeki Demirkubuz’un başkan, Emre Erkmen, Latife Tekin, Mert Fırat ve Şebnem Bozoklu’nun üyesi olduğu ‘Ulusal Film Yarışması’ jürisinin ‘Bozkır’a verdiği ödüller şunlar:

En İyi Film.

En İyi Yönetmen: Ali Özel.

En İyi Senaryo: Ali Özel.

En İyi Erkek Oyuncu: Mücahit Koçak.

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Ozan Dağara, Hakan Emre Ünal.

En İyi Kurgu: Ali Özel, Mahmut Aran, Yakup İnanlı.

En İyi Müzik: Hüseyin Özel.

En İyi Görüntü Yönetmeni: Ümit Çakmaksoy.

‘Bozkır’ın yapımcısı, yazarı ve yönetmeni Ali Özel, 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde FİLM-YÖN tarafından ‘En İyi Yönetmen’ ödülüne layık görüldü. ‘Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü’nü de Ali Özel aldı.

10 filmin yarıştığı festivalden 10 ödül kazanmak, müthiş bir başarı.

10 ‘Altın Portakal’lı ‘Bozkır’, vizyona girdiğinde gişede aynı başarıyı yakalar mı?

Ödül çok, seyreden yok

Türk sinemasının aynı isimle bir filmi daha var. Üstelik Mehmet Tanrısever’in yönettiği ‘Bozkır’, dünyada katıldığı film festivallerinden tam 73 ödül kazanmış...

Tanrısever’in söylediğine göre ‘Bozkır’ın ödül sayısı 100’e çıkarsa, dünyadaki 100 eser arasında 30’uncu olup, Guinness Rekorlar Kitabı’nda yerini alacak.

Festivallerde jürilerin verdikleri ödüllerin seyircide karşılığı var mı?

Tanrısever’in uluslararası festivallerden 73 ödül kazanan ‘Bozkır’ı 26 Eylül’de vizyona girdi. Filmi, gösterimde kalabildiği iki haftada toplam bin 639 kişi izledi.

Festivallerde ‘En İyi’ seçilen filmleri, vizyona girdiklerinde seyirci ödüllendirmiyor.

Çünkü, film festivallerinde jüri üyeliği yapanlarla, sinemaseverlerin beğenileri arasında derin bir uçurum söz konusu."