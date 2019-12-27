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27.12.2019 - 07:50 | | UMUT ÜNVER

Açılışta buluştular

Profesyonel cilt bakımı uzmanı Sevda Ertopçu’nun Ataköyde’ki yeni şubesinin açılışında ünlü isimler bir araya geldi.

Açılışta buluştular

Profesyonel cilt bakımı uzmanı Sevda Ertopçu’nun Ataköyde’ki yeni şubesinin açılışında ünlü isimler bir araya geldi. Selin Ciğerci, Dilay Korkmaz ve Seda Kırımlıoğlu etkinlikte kurdele kesti. Korkmaz, “Ne kadar güzel olursanız olun, bakım yapmadığınız taktirde, cildiniz zamana karşı koyamaz. Düzenli medikal cilt bakımı yaptırıyorum” dedi.

2020 yılı asgari ücret belli oldu! İşte 2020 Asgari Ücret tutarı2020 yılında uygulanacak asgari ücret belli oldu. Asgari ücret yüzde 15 artışla brüt 2 bin 943 TL, net 2 bin 324 TL olarak belirlendi.
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