Açılışta buluştular

Profesyonel cilt bakımı uzmanı Sevda Ertopçu’nun Ataköyde’ki yeni şubesinin açılışında ünlü isimler bir araya geldi. Selin Ciğerci, Dilay Korkmaz ve Seda Kırımlıoğlu etkinlikte kurdele kesti. Korkmaz, “Ne kadar güzel olursanız olun, bakım yapmadığınız taktirde, cildiniz zamana karşı koyamaz. Düzenli medikal cilt bakımı yaptırıyorum” dedi.



