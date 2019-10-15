Acun Ilıcalı’dan kaza sonrası ilk paylaşım

Acun Ilıcalı’nın kullandığı lüks otomobil O-6 otoyolunda lastiğinin patlaması sonucu bariyerlere çarptı. Kaza sırasında aracın hava yastıklarının açılmasıyla Ilıcalı, yara almadı. Kazada lüks araç ise kullanılamaz hale geldi.

Hayatındaki önemli bir tutku olan futbola ciddi zaman ayıran TV87'in sahibi, yaşadığı şoku atlatır atlamaz soluğu milli maçta aldı. Acun Ilıcalı, kaza sonrası Instagram hesabının hikaye bölümünden Fransa ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı’nın maç sonu görüntülerini paylaştı.