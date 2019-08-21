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21.08.2019 - 08:15

Acun Ilıcalı’dan sürpriz doğum günü

İbrahim Büyükak, eşi Nurdan Beşen ve Acun Ilıcalı ile önceki akşam Bebek Otel'de objektiflere yansıdı.

Acun Ilıcalı’dan sürpriz doğum günü

Acun Ilıcalı mekanda 36 yaşına basan İbrahim Büyükak’a doğum günü sürpriz yaptı. Çıkışta basın mensuplarına eşiyle poz veren İbrahim Büyükak, yeni filminin hazırlarının tamamlandığını ve başrolünde Onur Buldu ve eski BKM Mutfak ekibinden Büşra Pekin’in oynayacağını söyledi.

Oyuncu, "Kadro belli oldu. Onur Buldu ve Büşra Pekin ile oynayacağız. Ay sonu çekimlere başlayacağız" dedi. MESUT YILMAZ

Marmaris plajları, yabancı turistlerle kentte yaşayanlara kaldıMarmaris'e Kurban Bayramı tatili için gelenlerin çoğunluğunun memleketlerine dönmesinin ardından, plajlar kentte yaşayanlar ile yabancı turistlere kaldı.
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