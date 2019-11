Elizabeth Banks, WSJ. Magazine’e konuştu. 45 yaşındaki oyuncu ve yönetmen, ‘Charlie’nin Melekleri’ filmiyle ilgili yapılan ‘Tekrarlanıyor’! eleştirilerine yanıt verdi: Şimdiye kadar 37 ‘Spider-Man’ filmi çekildi ve kimse şikayet etmedi. Bence kadınların da her

17 yılda bir, 1-2 tane aksyion filmine ihtiyacı var. İçimiz rahat.” Kadınların, film piyasasında erkeklerle aynı seviyede olmadıklarını ifade eden Banks, “Durum adil değil. Kadınlar küçük çaplı filmlerde iyi rollerde oluyorlar ama para kazanamıyorlar. Her şey güzel ama maddiyat da önemli” açıklamasını yaptı. Oyuncu, yönetmen olmakla ilgiliyse şunları söyledi: “Film yapmak, çocuk doğurmak gibi... Gerçekten zor ve üç ay sonra sanki bebeğinize bakıyor gibi hissediyorsunuz. O süreçteki travmalarınızı unutuveriyorsunuz. Ben de şu an pozitifliği hissediyorum.”