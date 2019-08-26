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26.08.2019 - 10:54

Adriana Lima'dan çırılçıplak poz

Türk iş adamı ile büyük bir aşk yaşayan ünlü model Adriana Lima, Instagram hesabından çırılçıplak pozunu paylaştı.

Adriana Lima'dan çırılçıplak poz

Türk yazar Metin Hara ile ilşkisini sonlandırdıktan sonra iş adamı Emir Uyar ile yeni bir aşka yelken açan dünyaca ünlü model Adriana Lima, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu.

ÇIRILÇIPLAK POZ VERDİ
Yıldız model bu kez, kendisinin de bizzat yapacağı bağış için objektif karşısına geçti. Lima, siyah beyaz konseptli çekimde çırılçıplak poz verdi. Cesur model, gönderisinin altına "Paylaşmakta özgür ol" notunu yazdı.

Adriana Limadan çırılçıplak poz


 

26 Ağustos 2019 Magazin Bülteni26 Ağustos 2019 Magazin Bülteni
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