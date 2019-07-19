Adriana Lima'nın isyanı: Çığlık atmak istiyorum!

Miami'den New York'a gitmek üzere yola çıkan Adriana Lima, uçağının öğleden sonra saat 15:00'te kalkması gerektiğini belirterek, "Gecikti" diye yazdı. Gece 22:00 isesıralarında ise New York'a indiğini ama bir türlü uçağın kapılarının açılmadığını ve beklemek zorunda olduklarını belirtti.

O anlarda hayal kırıklığına uğradığını belirten Brezilyalı model, "Çığlık atmak istiyorum" dedi. Ünlü model, bütün bu gecikmenin neden kaynaklandığı konusunda bir açıklama yapılmadığını da sözlerine ekledi.

Bagaj almak için de yarım saat bekledikten sonra gece yarısı otele ulaşan Lima, burada uyumadan önce takipçilerine seslendi. Adriana, ertesi sabah görev alacağı çekim nedeniyle çok erken kalkacağı için olup bitenlerden olumsuz etkilendiğini vurguladı.







