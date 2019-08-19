MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeAdriana Lima'nın paylaşımı olay oldu! 'Türk yok mu hiç?'
19.08.2019 - 14:26

Adriana Lima'nın paylaşımı olay oldu! 'Türk yok mu hiç?'

Bir süredir Türk iş insanı Emir Uyar ile birlikteliğiyle konuşulan Adriana Lima'nın Instagram paylaşımı olay oldu.

Adriana Lima'nın paylaşımı olay oldu! 'Türk yok mu hiç?'

Lima bir plaj giyimi firmasının tanıtımı için çekilen fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. 38 yaşındaki iki çocuk annesi modelin paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum geldi.

Brezilyalı takipçileri başta olmak üzere birçok kişi Lima'ya övgüler yağdıran mesajlar yazdı. Önceleri yorumların çoğu İngilizce ya da Portekizce olarak yazıldı.

Daha sonra bir Türk takipçisi "Türk yok mu?" diye yorum yazdı. Bunun ardından da bu kez Türk takipçileri Lima'nın paylaşımına Türkçe yorumlar yağdırmaya başladı.

Adriana Limanın paylaşımı olay oldu Türk yok mu hiç

Adriana Limanın paylaşımı olay oldu Türk yok mu hiç






Dağ yüzeyindeki insan silueti dikkat çekiyorTokat’ın Almus ilçesinde bağlı Çevreli Beldesinde dağlık yüzeyindeki kayalık alanda fark edilen insan silueti görenlerin dikkatini çekiyor.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Merve Boluğur tatilden paylaştı: Hayata karşı duruşum

Merve Boluğur tatilden paylaştı: Hayata karşı duruşum

Melis Sütşurup ayrılık acısını atlattı

Melis Sütşurup ayrılık acısını atlattı

Seda Bakan'ı üzdüler! 'Neden emzirme...'

Seda Bakan'ı üzdüler! 'Neden emzirme...'

Tekne selfiesi

Tekne selfiesi

Sıradaki Haber