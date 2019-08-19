Adriana Lima'nın paylaşımı olay oldu! 'Türk yok mu hiç?'

Lima bir plaj giyimi firmasının tanıtımı için çekilen fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. 38 yaşındaki iki çocuk annesi modelin paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum geldi.

Brezilyalı takipçileri başta olmak üzere birçok kişi Lima'ya övgüler yağdıran mesajlar yazdı. Önceleri yorumların çoğu İngilizce ya da Portekizce olarak yazıldı.

Daha sonra bir Türk takipçisi "Türk yok mu?" diye yorum yazdı. Bunun ardından da bu kez Türk takipçileri Lima'nın paylaşımına Türkçe yorumlar yağdırmaya başladı.

















