MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeAhmet Kural o evden taşınıyor
11.08.2019 - 11:14

Ahmet Kural o evden taşınıyor

Evinde eski sevgilisi Sıla’ya şiddet uyguladığı gerekçesiyle mahkemelik olan ve artık o evde oturmak istemeyen Ahmet Kural, yeni evini uzun bir arayıştan sonra buldu.

Ahmet Kural o evden taşınıyor

Ünlü oyuncu, Sarıyer sırtlarındaki bir siteden ev kiraladı. Boğaz manzaralı eve ayda 10 bin TL kira verecek olan Ahmet Kural, dekorasyon için alışveriş yapmaya da başladı.


Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri başlıyor!Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu ve en değerli markası Türk Hava Yolları, Açıkhava konserleri ile müziğin dev isimlerini Harbiye Sahnesi’nde buluşturacak. Poll Production organizasyonuyla bu yıl ilki gerçekleşecek olan Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri, 21-30 Ağustos tarihleri arasında birbirinden değerli sanatçıları Harbiye’de ağırlayacak.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ahmet Kural o evden taşınıyor

Ahmet Kural o evden taşınıyor

Serdar Ortaç ve Chloe'nin boşanmasının nedeni bebek mi?

Serdar Ortaç ve Chloe'nin boşanmasının nedeni bebek mi?

Demet Özdemir'den Can ve Lider'e cevap yok

Demet Özdemir'den Can ve Lider'e cevap yok

Günden güne eriyorlar!

Günden güne eriyorlar!

Sıradaki Haber