11.08.2019 - 11:14
Ahmet Kural o evden taşınıyor
Evinde eski sevgilisi Sıla’ya şiddet uyguladığı gerekçesiyle mahkemelik olan ve artık o evde oturmak istemeyen Ahmet Kural, yeni evini uzun bir arayıştan sonra buldu.
Ünlü oyuncu, Sarıyer sırtlarındaki bir siteden ev kiraladı. Boğaz manzaralı eve ayda 10 bin TL kira verecek olan Ahmet Kural, dekorasyon için alışveriş yapmaya da başladı.
Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri başlıyor!Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu ve en değerli markası Türk Hava Yolları, Açıkhava konserleri ile müziğin dev isimlerini Harbiye Sahnesi’nde buluşturacak. Poll Production organizasyonuyla bu yıl ilki gerçekleşecek olan Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri, 21-30 Ağustos tarihleri arasında birbirinden değerli sanatçıları Harbiye’de ağırlayacak.