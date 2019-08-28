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28.08.2019 - 17:46

Ajda Pekkan’a Bodrum’da yoğun ilgi

Türk pop müziğinin 'Süperstar' lakaplı sanatçısı Ajda Pekkan, Bodrum’da sevenleriyle buluştu. Antik tiyatroda gerçekleşen konseri yaklaşık 5 bin kişi izledi.

Ajda Pekkan’a Bodrum’da yoğun ilgi

Ajda Pekkan, Bodrum antik tiyatroda konser verdi. Şarkıları, dansları ve enerjisiyle sevenlerine unutamayacakları bir gece yaşatan Ajda Pekkan şarkılarının çoğunu hayranlarıyla beraber söyledi.

Konser alanını saatler öncesinde dolduran hayranları, Süperstar'ın fotoğrafını çekmek için birbirleriyle yarıştı. 5 bin kişinin izlediği konser sonundan sevenleri, Pekkan’ı ayakta alkışladı.

Pekkan, kendisini yalnız bırakmayan hayranlarına teşekkür etti. Ajda Pekkan Vip Bodrum transfer aracına binerken bile sevenleri fotoğrafını çekmek için uzun süre kapıda bekledi.

Şarkıcı Selahattin Özdemir'e şarkısıyla vedaMersin'de, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden arabesk müzik sanatçısı Selahattin Özdemir, son yolculuğuna uğurlandı.
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