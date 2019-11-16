'Aldatma yok'

Geçtiğimiz yaz Uraz Kaygılaroğlu’yla 5 yıllık evliliklerini bitiren Melis İşiten, boşanma hakkında konuştu. Uraz Kaygılaroğlu’nun kendisini aldattığı iddialarını yalanlayan İşiten, "Aldatma söz konusu bile değil. Olmadı, ayrıldık" şeklinde açıklama yaptı.