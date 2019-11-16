16.11.2019 - 09:31 | | EMRAH AKÇAAY
'Aldatma yok'
'A-Normal' tiyatro oyunu, önceki akşam ilk kez Profilo AVM’de seyirci karşısına çıktı. Oyuncu kadrosunda Ünal Silver, Melis İşiten, İbrahim Kendirci, Berk Çanakoğlu, Şilan Makal, Erdem Kahraman’ın yer aldığı ekip, oyun öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Geçtiğimiz yaz Uraz Kaygılaroğlu’yla 5 yıllık evliliklerini bitiren Melis İşiten, boşanma hakkında konuştu. Uraz Kaygılaroğlu’nun kendisini aldattığı iddialarını yalanlayan İşiten, "Aldatma söz konusu bile değil. Olmadı, ayrıldık" şeklinde açıklama yaptı.