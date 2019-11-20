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20.11.2019 - 15:32 |

Aleyna Tilki: Bu kariyere çok şey borçluyum

Şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Aleyna Tilki: Bu kariyere çok şey borçluyum

Aleyna Tilki, bir hayranından gelen mesajı takipçileriyle paylaştı. "İyi ki beni sevdiniz" diyen genç şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:
"Her gün böyle resimler yapıp yolluyorsunuz. Her gün içimdeki rengarenk çocuğun başka bir rengini bana hatırlatıyorsunuz. İyi ki beni sevdiniz, iyi ki ben de sizin pembe Aleyna'nız oldum. Bu kariyere, beni çocukluğumla kavuşturduğu için çok şey borçluyum. Ve beni seven o güzel, özel kalplere. Kalbin güzelini görebilene ne mutlu! Şükür."

Aleyna Tilki: Bu kariyere çok şey borçluyum

19 Kasım 2019 Magazin Bülteni19 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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