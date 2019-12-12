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12.12.2019 - 15:00 |

Aleyna Tilki: Her şeyi ilk ben giymek istiyorum

Sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiren şarkıcı Aleyna Tilki, çok konuşulacak bir açıklamaya daha imza attı.

Aleyna Tilki: Her şeyi ilk ben giymek istiyorum

Kanal D ekranlarında yayınlanan '2.Sayfa' programına konuşan Aleyna Tilki, alışveriş tutkusunu anlattı. 19 yaşındaki şarkıcı, "Mesela dün 12 saat alışveriş yaptım, alışverişi çok seviyorum. Her şeyi ilk ben giymek istiyorum. Modayı takip etmiyorum, mağazaları takip ediyorum. Öyle bir takıntım var. Neyi beğenirsem alıyorum" dedi.

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Cadde Yazarları

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