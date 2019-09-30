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HaberlerCaddeAleyna Tilki kardeşini ihya etti
30.09.2019 - 08:24 |

Aleyna Tilki kardeşini ihya etti

Aleyna, "Kardeşim liseyi bitirince ona çok sevdiği bir model araba alacağım. Sömestr tatillerinde de yanıma gelip İngilizce öğrenecek. Kazancımı ailemle paylaşmak bana iyi geliyor" dedi.

Aleyna Tilki kardeşini ihya etti

 

Posta Gazetesi'nden Müge Dağıstanlı'nın haberine göre Aleyna, "Kardeşim liseyi bitirince ona çok sevdiği bir model araba alacağım. Sömestr tatillerinde de yanıma gelip İngilizce öğrenecek. Kazancımı ailemle paylaşmak bana iyi geliyor" dedi.

Pop yıldızı Aleyna Tilki, kardeşinin 15. yaş gününde 20 bin TL'lik bir parti organize etmişti. Ayça'nın başrolünü oynadığı 'Masal Şatosu' filmi için de sinema salonu kapatmıştı.

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