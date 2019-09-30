Aleyna Tilki kardeşini ihya etti

Posta Gazetesi'nden Müge Dağıstanlı'nın haberine göre Aleyna, "Kardeşim liseyi bitirince ona çok sevdiği bir model araba alacağım. Sömestr tatillerinde de yanıma gelip İngilizce öğrenecek. Kazancımı ailemle paylaşmak bana iyi geliyor" dedi.

Pop yıldızı Aleyna Tilki, kardeşinin 15. yaş gününde 20 bin TL'lik bir parti organize etmişti. Ayça'nın başrolünü oynadığı 'Masal Şatosu' filmi için de sinema salonu kapatmıştı.