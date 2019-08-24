Aleyna Tilki kardeşinin filmi için sinema kapattı!

30 Ağustos’ta vizyona girecek olan filmi kardeşi, annesi ve babasıyla izleyen Aleyna Tilki, sinema çıkışında kardeşi Ayça Tilki’yle beraber kameraların karşısına geçti.

"BİRKAÇ HOLLYWOOD BAKIŞI ATMIŞ"

Aleyna Tilki, "Çok güzel bir film olmuş. Her yaştan insanın izleyebileceği bir film, biz çok eğlendik izlerken. Ayça'nın ilk filmini sinemada izlemek çok keyifliydi. Ben Ayça’nın oyunculuk yeteneğini bebeklikten keşfetmiştim. Oyun oynarken falan anlamıştım ve o zaman demiştim: 'Sen büyük bir star olacaksın.’ Zaten filmde yakaladım, birkaç Hollywood bakışı atmış" sözleriyle, kardeşinin oyunculuğunu değerlendirdi.

Ayça Tilki, film hakkında yorumları sorulduğunda, "Ben de ilk kez izledim. Beklentimin üzerinde bir film olmuş. Çok beğendim" diyerek duygularını aktardı.

"Filmin devamı olsa, abla-kardeş oynar mısınız?' sorusu üzerine genç popçu, “Kendi filmim olursa Ayça’yı kesin oynatırım. Çünkü ben bir filmde oynarsam kendi filmimde oynarım” yanıtını verdi.

"KALDIRAMAZSAN YALLAH"

Genç popçu, kardeşiyle birlikte yaptıkları rap şarkısı sorulunca, "Ayça, bir şarkı yaptı ve getirip önüme koydu. Ben de dinledim ve 'Bunun üzerinde çalışalım, profesyonel hale getirelim' dedim. Sonra stüdyoda okuduk şarkıyı. Ayça’nın içinde rapçi varmış. Şarkının sonlarına doğru bir tane cümlemiz var. Söylemek istiyorum; kardeşim 14 yaş, ben çıktım 16'da. Yeni nesil yolda, kaldıramazsan yallah" diyerek, yeni şarkıdan tüyolar verdi.

"BAYRAĞIMIZI YURT DIŞINDA DALGALANDIRMAK İSTİYORUM"

Yurt dışında okuyup okumayacağı sorusu üzerine Aleyna Tilki, 'Amerika'da okuyacağım. Uzun süre orada olacağım, ailemden ayrı kalacağım, onları çok özleyeceğim ama onları görmek ve konserler için gelip gideceğim. Çok güzel sürprizler olacak. Bayrağımızı yurt dışında dalgalandırarak gelmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"10 GÜNLÜĞÜNE BALIK ETLİ OLMAK İSTEDİM, OLDUM"

Kilo aldığı yönünde basında çıkan haberler hatırlatılan genç popçu, "Yazın kilo almıştım. Biliyorum kilo aldım mı veririm. Yaşımız küçük daha hemen kilo verebiliyorum. 10 günlüğüne balık etli olmak istedim, oldum. Sonra da verdim" diyerek, bu durumu sorun etmediğini sözlerine ekledi.

