Aleyna Tilki'den Alaçatı'da muhteşem konser

'Sen Olsan Bari', 'Yalnız Çiçek' ve 'Dipsiz Kuyum' şarkılarıyla müzik dünyasında en çok dinlenen isimlerinden olan Aleyna Tilki, Alaçatı'da denizin ortasına kurulan sahnede bin kişiye kişiye konser verdi.

Konserde minik hayranlarıyla da buluşan Tilki, reşit olduktan sonra ilk kez bir beach’te konser verdiğini söyledi.

Sahnede iki saat kalan Aleyna Tilki, sahne performansı ve dans şovlarıyla, kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz dakikalar yaşattı.