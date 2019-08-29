29.08.2019 - 12:51
Aleyna Tilki'nin okul paylaşımı olay oldu
Bu yaz bikinili fotoğraflarıyla sık sık magazin basının gündemine gelen Aleyna Tilki, bu kez okul paylaşımıyla konuşulmayı başardı.
Aleyna Tilki, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yine gündeme geldi.
Şarkılarının yanında reklam kampanyalarında da yer alan Tilki, bu çekimlerden biri sırasında verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.
Tilki öğrencilere okulların açılmasına kısa bir süre kaldığını duyurdu.
Nükhet Duru’dan ‘Film Gibi’ konserNükhet Duru, Poll Production organizasyonu ve Demirören TV medya sponsorluğunda düzenlenen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava konserleri kapsamında sevenleriyle buluştu. Ekim ayında yeni albümünü çıkarmaya hazırlanan sanatçı, unutulmaz şarkılarının efsanevi yorumlamalarıyla senfonik bir müzik şöleni sundu.