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29.08.2019 - 12:51

Aleyna Tilki'nin okul paylaşımı olay oldu

Bu yaz bikinili fotoğraflarıyla sık sık magazin basının gündemine gelen Aleyna Tilki, bu kez okul paylaşımıyla konuşulmayı başardı.

Aleyna Tilki'nin okul paylaşımı olay oldu

Aleyna Tilki, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yine gündeme geldi.

Şarkılarının yanında reklam kampanyalarında da yer alan Tilki, bu çekimlerden biri sırasında verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.

Tilki öğrencilere okulların açılmasına kısa bir süre kaldığını duyurdu.

Aleyna Tilkinin okul paylaşımı olay oldu


 

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