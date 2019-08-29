Aleyna Tilki'nin okul paylaşımı olay oldu

Aleyna Tilki, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yine gündeme geldi.

Şarkılarının yanında reklam kampanyalarında da yer alan Tilki, bu çekimlerden biri sırasında verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.

Tilki öğrencilere okulların açılmasına kısa bir süre kaldığını duyurdu.







