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21.11.2019 - 08:25 |

Aleyna Tilki'nin bebeğinin sırrı ortaya çıktı

Geçtiğimiz gün kucağında oyuncak bebeği ile görüntülenen genç popçu Aleyna Tilki, İstinyePark'da objektiflere takıldı.

Aleyna Tilki'nin bebeğinin sırrı ortaya çıktı

Sabah erken saatlerde alışveriş merkezine gelen Aleyna Tilki, gazetecilerin fotoğraf isteklerini kırmazken, objektiflere poz vermeden önce, şoföründen bebeğini istedi. Bebeğini aldıktan sonra poz veren güzel şarkıcı, gazeteciler ile ayaküstü sohbet etti.

"KENDİME ÇOK BENZETİYORUM"

Muhabirlerin bebeği neden hiç yanından ayırmadığını sorması üzerine Tilki, "Bu bebeği kendime çok benzetiyorum, kendimi de çok sevdiğim için onu yanımdan ayırmıyorum. Kendi kendime geziyormuşum gibi geliyor" dedi.

Kısa süreli sohbetin ardından gazetecilere kolay gelsin diyerek alışveriş turuna devam eden genç şarkıcı, uzun süre alışveriş yaptıktan sonra özel aracı ile alışveriş merkezinden ayrıldı.

21 Kasım 2019 Magazin Bülteni21 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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