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23.12.2019 - 09:42 |

Ali Ağaoğlu ikinci kez dede oldu

Ali Ağaoğlu'nun oğlu Alican Ağaoğlu, 2. kez baba oldu. Selin bebek, daha ilk anlardan tüm ailenin neşe kaynağı haline geldi.

Ali Ağaoğlu ikinci kez dede oldu

Alican Ağaoğlu ve Miray Ağaoğlu, Selin adını verdikleri kızlarını önceki gün kucaklarına aldılar. İkinci kez dede olmanın mutluluğunu yaşayan iş insanı, torunuyla objektiflere poz verdi.

Alican Ağaoğlu 2018 yılında Miray İskilipli ile aile arasında düzenlenen bir törenle nikah masasına oturmuştu. Çiftin aynı yıl kızları Alin, dünyaya gelmişti. Ali Ağaoğlu doğum hediyesi olarak torununa Maslak 1453’ten 280 metrekarelik lüks daire hediye etmişti.

Ali Ağaoğlu ikinci kez dede oldu

Arda Turan ve oğlu Hamza Arda'nın keyifli anlarıFutbolcu Arda Turan dün ailesiyle yemeğe çıktı. Bir mekânda yemek yiyen aile, geceden eğlenceli anları sosyal medyada paylaştı.
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Cadde Yazarları

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