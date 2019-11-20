Ali Sunal'dan aile saadeti

Ali Sunal, geçtiğimiz yıl mart ayında avukat Nazlı Kurbanzade ile evlenmişti. Ardından bebek telaşı yaşayan çiftin kızları Nazlı, 4 ay önce dünyaya gelmişti.

Zaman zaman kızıyla olan kareleri takipçileriyle paylaşan Ali Sunal dün de ailesiyle olan fotoğrafını yayınladı.

Eşi ve kızıyla mutluluk pozlarını herkesin beğenisine sunan oyuncu, fotoğrafa "Sunal'lar iyi haftalar diler. Kusura bakmayın ağzım kapalı, söyleyemiyorum ancak yazabiliyorum" notunu düştü.