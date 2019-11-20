MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin HaberleriAli Sunal'dan aile saadeti
20.11.2019 - 09:32 |

Ali Sunal'dan aile saadeti

Dört ay önce kızı Nazlı'yı kucağına alan Ali Sunal, sosyal medya hesabından ailesiyle olan fotoğrafını paylaştı.

Ali Sunal'dan aile saadeti

Ali Sunal, geçtiğimiz yıl mart ayında avukat Nazlı Kurbanzade ile evlenmişti. Ardından bebek telaşı yaşayan çiftin kızları Nazlı, 4 ay önce dünyaya gelmişti.

Zaman zaman kızıyla olan kareleri takipçileriyle paylaşan Ali Sunal dün de ailesiyle olan fotoğrafını yayınladı.

Eşi ve kızıyla mutluluk pozlarını herkesin beğenisine sunan oyuncu, fotoğrafa "Sunal'lar iyi haftalar diler. Kusura bakmayın ağzım kapalı, söyleyemiyorum ancak yazabiliyorum" notunu düştü.

Ali Sunaldan aile saadeti

 

19 Kasım 2019 Magazin Bülteni19 Kasım 2019 Magazin Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sosyal medya fenomeni Şeyda Erdoğan: Babamdan şikayetçiyim

Sosyal medya fenomeni Şeyda Erdoğan: Babamdan şikayetçiyim

Berdan Mardini: Her şey bir yana, ailem bir yana

Berdan Mardini: Her şey bir yana, ailem bir yana

Eda Taşpınar'dan örnek davranış

Eda Taşpınar'dan örnek davranış

Köpeğine doğum günü partisi yapacak

Köpeğine doğum günü partisi yapacak

Sıradaki Haber