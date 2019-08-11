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HaberlerCaddeAli Sunal'dan duygulandÄ±ran Kemal Sunal paylaÅŸÄ±mÄ±
11.08.2019 - 17:00

Ali Sunal'dan duygulandÄ±ran Kemal Sunal paylaÅŸÄ±mÄ±

BabalÄ±k duygusunu ilk defa tadan Ali Sunal, sosyal medya hesabÄ±ndan babasÄ± Kemal Sunal'la ilgili duygulandÄ±ran bir paylaÅŸÄ±m yaptÄ±.

Ali Sunal'dan duygulandÄ±ran Kemal Sunal paylaÅŸÄ±mÄ±

KÄ±zÄ± Narin'i kucaÄŸÄ±na almanÄ±n sevincini yaÅŸayan Ali Sunal, eÅŸi NazlÄ± Sunal ile bir karesini sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

'NARÄ°N'Ä°MÄ° SENÄ°NLE BÃœYÃœTECEÄžÄ°M'
Ali Sunal, fotoÄŸrafÄ±n altÄ±na "CanÄ±m babam, ben baba oldum; umarÄ±m torununu gÃ¶rÃ¼p hissediyorsundur! Ä°nÅŸallah senin gibi bir baba bir aile reisi olabilirim. Narin'imi seninle bÃ¼yÃ¼teceÄŸim hemen hemen her Ã§ocuk gibi." notuyla hayranlarÄ±nÄ± duygulandÄ±rdÄ±.

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Ali Sunaldan duygulandÄ±ran Kemal Sunal paylaÅŸÄ±mÄ±

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Turkish Airlines Harbiye AçÄ±khava Konserleri baÅŸlÄ±yor!Türkiyeâ€™nin bayrak taÅŸÄ±yÄ±cÄ± havayolu ve en deÄŸerli markasÄ± Türk Hava YollarÄ±, AçÄ±khava konserleri ile müziÄŸin dev isimlerini Harbiye Sahnesiâ€™nde buluÅŸturacak. Poll Production organizasyonuyla bu yÄ±l ilki gerçekleÅŸecek olan Turkish Airlines Harbiye AçÄ±khava Konserleri, 21-30 AÄŸustos tarihleri arasÄ±nda birbirinden deÄŸerli sanatçÄ±larÄ± Harbiyeâ€™de aÄŸÄ±rlayacak.
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