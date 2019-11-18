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18.11.2019 - 11:57 |

Alişan'dan mutluluk pozu

Eşi Buse Varol ile mutlu evlilikleri devam eden Alişan; sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, eşine romantik sözler söyledi.

Alişan'dan mutluluk pozu

Geçen yıl mayıs ayında evlenen ardından oğulları Burak'ı kucaklarına alan çift, mutlu pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Geçtiğimiz günlerde Buse Varol'la evliliğinin 3. yılını kutlayan Alişan, bu kez de eşiyle çekilmiş fotoğrafını romantik bir notla paylaştı.

Türkücü, eşiyle olan karesine "Güzel şeyler dileyince kalpten, Allah veriyor. Allah’ım kalbi güzellikle dolu olan herkese hak ettiklerini versin İnşallah. Çok şükür..." notunu düştü.

Alişandan mutluluk pozu

Varol da kocasının paylaşımına, "Bin şükür her günümüze aşkım" yorumunu yaptı. Çiftin mutluluk karesine çok sayıda beğeni ve yorum geldi. 

18 Kasım 2019 Magazin Bülteni18 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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