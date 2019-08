Alişan: Beni kadın düşmanı gibi gösterdiler!

Alişan'ın, Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin'e verdiği röportaj şöyle:

Yeni programınız ‘Ailecek Şanslıyız’ hayırlı olsun.

Uzun yıllar hep Çağla Şıkel ile program yapıyordum. İlk defa tek başıma program sunacağım. Çok heyecanlıyım. Acun Abi (Ilıcalı) ile Mesut Özil’in düğününde birlikteydik. Sohbet esnasında neler yaptığımı sorunca böyle bir program hayalimden bahsettim. O da 'Bunu hemen formatlaştıracağım' dedi. Ve söylediğini gerçekten yaptı. Düğünün ertesi günü hemen bir araya geldik. Bütün ekibi topladı. Format haline getirdik ve ortaya bu program çıktı.

"İNSANLARIN EVLADI GİBİ OLMAK İNANILMAZ BİR DUYGU"

Nasıl bir program izleyeceğiz?

Yarışmacının evine gidiyorum. Bütün ev halkı orada oluyor. Sohbet ediyoruz, bana yemek hazırlıyorlar. Ailelerinden biri gibi olmak, beni evlatları gibi görmeleri inanılmaz bir duygu. Aileler belli etaplardan geçiyor ama zor değil. 90’lı yıllarda yapılan programlar gibi. Kavga yok, gürültü yok. Hem eğleniyoruz hem de aileler üstüne para kazanıyor. Büyük ödül 50 bin lira.

"BENİ KADIN DÜŞMANI GİBİ GÖSTERDİLER"

Sizi çok seven bir kitle olduğu kadar antipatik bulan bir kitle de var.

Beni sosyal medya yüzünden antipatik buluyorlar. Bugüne kadar verdiğim bazı röportajlar nedeniyle beni kadın düşmanı gibi gösterdiler. Bu da beni çok üzdü. Kadın kuşağında en fazla program yapan adam benim. Bugüne kadar hep kadından yana oldum, bundan sonra da böyle olacak.

Sosyal medya sizce neden sizi hedef alıyor?

Tek bir nedeni var; o da politik. Ama ben politik değilim. Recep Tayyip Erdoğan’ı seviyorum, o kadar. Devletimin ve ülkemin yanındayım. Bugüne kadar 'Şu partiye oy verin, bu partiye oy verin' demedim. Anlamadan, dinlemeden insanı linç ediyorlar, hedef gösteriyorlar.

Peki, elinizde yetki olsa sosyal medyayı herkesin kullanımına kapatır mıydınız?

Böyle bir şey yapmazdım. Özgürlükler kısıtlanamaz. Kimse kimseye hakaret etmeden düşüncesini dile getirmeli. Cumhurbaşkanına hakaret etmeden, herkes düşüncesini özgürce dile getirmeli ve iftira atmamalı. Güya ben 'Ekrem İmamoğlu kazanırsa, İstanbul’u terk edeceğim' demişim. Büyük yalan! O kadar şuursuz değilim.

"ESKİDEN MAÇO ERKEK MODASI VARDI O YÜZDEN ÖYLE KONUŞUYORDUM"

Programınızın adı ‘Ailecek Şanslıyız’ peki siz kendi aile hayatınızın şanslı olduğunu düşünüyor musunuz?

Çok şükür. Sevdiğim kadınla evlendim, ondan çocuğum oldu. Şu an çok mutluyuz, her şey iyi gidiyor. Evdeki huzur da her şeye yansıyor. Eskiden maço erkek modası vardı. Kadınlar maço adam severdi. Ben de o dönemde 18-19 yaşlarında bir gençtim. Röportajlara girerken kendi düşüncelerimi söylemiyordum. Bize ne söylenirse onu söylüyorduk. Söylediğim kötü bir şey de yok ama şimdi ne söylersem söyleyeyim eski röportajlarımı karşıma çıkarıyorlar.

Sizce erkek maço mu olmalı?

Ben o maço söylemini hiçbir zaman anlamadım ki! Kadınını sahiplenen, yönetmeye çalışan ya da kadınını döven mi maçodur? Bilmiyorum. Ben hayatımın hiçbir döneminde bunların hiçbiri olmadım. Ben babamdan, büyüklerimden, arkadaşlarımdan da böyle bir şey görmedim.

Buse Hanım ile tartışınca siz ne yapıyorsunuz?

Elbette ufak tefek şeyler her ailede olduğu gibi olabiliyor ama öyle büyük hiçbir tartışmamız olmadı. İnşallah bundan sonra da olmaz. Ben kadına çok saygılı davranırım. Benim için kadının yeri hep bir adım öndedir.

"KİTAP OKUMAYI SEVMİYORUM"

Çok kitap okur musunuz?

Kitap okumayı sevmiyorum. Karısını döverek hastanelik eden bir profesör de var ama diğer yandan kendini son derece iyi yetiştirmiş bir ilkokul mezunu, karısına bir elmas gibi değer verebiliyor. Kitapla değerlendirme yapılmamalı.

Son zamanlarda insanların hayatı film oluyor. Bu modaya siz de uyacak mısınız?

Benim hayatım film olacak kadar ilgi çekici değil. Normal bir hayatım var. Ama aklımda bir proje var, hayata geçirmek istediğim.

"BELKİ AYDIN BİR ADAM DEĞİLİM AMA ÇAĞA AYAK UYDURAN BİRİYİM"

Siz kendinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Kendinizi aydın buluyor musunuz?

Hiçbir zaman yeniliklere kapalı bir adam olmadım. Sahneye ilk çıktığımdan bu yana kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Çağa her zaman ayak uydurdum. Belki aydın bir adam değilim ama çağa ayak uyduran biriyim.

"BEN ÜÇ ÇOCUK İSTİYORUM, BUSE BEŞ ÇOCUK İSTİYOR! ALLAH NE VERİRSE ARTIK"

Hayattaki idealiniz ne?

Hayattaki tüm beklentilerimi gerçekleştirdim. En büyük isteğim sanatçı olmak ve bu meslekte kalıcı olmaktı. O da çok şükür oldu. İnsanların ismini sayacağı 10-15 sanatçıdan biriyim.

Ticarete de atılmıştınız.

Ticaret benden uzak olsun. Çok kazık yedim. Kazandığım parayı hep anneme verirdim, şimdi ise evimizi Buse ile birlikte idare ediyoruz. Kasalar ortak. Kazanıyoruz ve birlikte harcıyoruz. Buse doğum yaptığı için şu an çalışmaya ara verdi ama geri dönecek.

Buse Hanım’ın çalışmasına sıcak bakıyor musunuz?

Elbette, niye çalışmasın! Buse’yi tanıdığımda oyuncuydu. Benim kadının çalışmasına karşı olduğumu iddia etmelerinin nedeni hep politikti. Recep Tayyip Erdoğan’ı sevip destekleyen sanatçılara cahil gözüyle bakıyorlar.

İkinci çocuk ne zaman?

Çok istiyoruz ama Burak derdini anlatacak kadar büyümeli. Üç yaşına geldikten sonra neden olmasın! Ben üç, Buse beş çocuk istiyor. Allah ne verirse artık.

"REYNMEN SANATÇI DEĞİL; NE BENİM RAKİBİM, NE DE ÜZERİNDE DURACAĞIM BİR İSİM"

Rap dünyasındaki kavga her geçen gün alevleniyor. Siz ne düşünüyorsunuz?

Vallahi o dünyayı hiç tanımıyorum ama şu anda rap müzikte büyük bir yükseliş olduğu inkar edilemez. Hepsi de inanılmaz iyi gidiyor. Ben bir tek ‘Demet Akalın’ şarkısından dolayı Ben Fero’yu tanırım, o kadar. Rap dinlemekten hoşlanmıyorum.

Reynmen’in 24 saatte 24 milyon kez dinlendiğine inanmadığınızı söylediğiniz için aranızda bir atışma yaşandı...

Reynmen benim kardeşimden bile küçük. Sanatçı olmadığı için ne rakibim ne de üzerinde durabileceğim bir isim. O sadece bir YouTuber ve sosyal medyayı çok iyi kullanan biri.