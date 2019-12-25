Alişan: Dikkat edin, kendini ben sanıyor!

Bağcılar Belediyesi’nin yürüttüğü “Kitabıma Ses Ol” projesi kapsamında şarkıcı Alişan görme engelliler için Cemil Meriç’in “Bu Ülke” isimli kitabından 5 sayfa seslendirdi. Anlamlı proje için Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’na gelen şarkıcı, adına açılan sahte Facebook hesabıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Sahte hesapla ilgili avukatının gerekli hukuki işlemlere başladığını söyleyen sanatçı, “Gerçek Alişan’mış gibi davranmış artık kendini ben sanıyor herhalde o yüzden daha kötü bir şey olmadan birilerini kandırmadan hukuki yollara başvurduk” ifadelerini kullandı.

“Başka bir yerden gelecek mesajlara lütfen hiç kimse itibar etmesin”

Sahte Facebook hesabıyla ilgili konuşan Alişan, “Öyle bir Facebook hesabım yok. Adıma bazı paylaşımlar yapılmış, arkadaşlık teklifleri olmuş. Bazılarıyla da benmişim gibi yazışmışlar. O yüzden buradan herkesi bir kez daha uyarıyorum; gerekli hukuki işlemi başlattık. Benim Facebook'ta açıldığı günden bu yana hiçbir hesabım olmadı. Sadece Instagram ve Twitter hesabım var onlarda zaten mavi tikli hesaplardır. Onun dışında bir yerden gelecek mesajlara lütfen hiç kimse itibar etmesin. Yıllar önce bir hayranımın yaptığı bir sayfaymış. Aslında kötü niyetle yapılmamış ama şimdi kötü niyet var. Bana ait olmayan telefon numaraları paylaşılmış. Bana buradan ulaşabilirsiniz yazılıp bir takım konser görüşmeleri yapılmış. Gerçek Alişan’mış gibi davranmış artık kendini ben sanıyor herhalde, o yüzden daha kötü bir şey olmadan birilerini kandırmadan hukuki yollara başvurduk” dedi.