Alişan'dan Sinan Akçıl'a şok sözler

Ailesiyle Kıbrıs'ta olan Alişan, akşamki konserinden önce keyifli vakit geçirdi. Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan türkücü; eşine övgüler yağdırırken, Sinan Akçıl'a taş attı.

Besteci kimliğiyle ön plana çıkan Sinan Akçıl'ın şarkıcılığı konusundaki eleştirilere yorum yapan Alişan, “Sinan Akçıl dostum olduğu için söylemiyorum, Türkiye’de ki en iyi söz yazarı ve bestecilerinden biridir” dedi. Sinan Akçıl’ın onlarca hit şarkı çıkardığını söyleyerek sözlerine devam eden Alişan, Sinan Akçıl’ın sesiyle duygulanamadığını söyledi. “Ben onun dalgasını Sinan’la da geçiyorum zaten. Ona da söylüyorum mükemmel bir sesi yok, ama sonuçta bu işi yaparken talep görüyor. Belki bizden çok konsere gidiyor” açıklamasını yaptı.

Buse Varol'un sesinin çok güzel olduğunu söyleyen ünlü türkücü, eşi için şu sözleri söyledi:

“Buse’nin sesi şu an piyasada şarkıcılık yapan birçok ünlüden daha güzel. Artık şarkı söylemek, şarkıcı olmak çok basit. Öyle sistemler var ki, stüdyoya gelip şiir okuyan birine anında şarkı yaparım. Sesi de makineler düzeltiyor zaten. Önemli olan sonrasında talep görmek, konserlerden teklif almak. Böyle çok şarkıcı var, ama layığıyla yapan yok.”