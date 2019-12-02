MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin Haberleri 'Aman Aman' 17 yıl sonra yeniden
02.12.2019 - 17:26 |

'Aman Aman' 17 yıl sonra yeniden

Şarkıcı Berdan Mardini, 'Aman Aman' şarkısını 17 yıl aradan sonra yeniden yorumladı.

'Aman Aman' 17 yıl sonra yeniden

İlk olarak 2002'de çıkardığı 'Aman Aman' şarkısı ile dikkat çeken Berdan Mardini, akustik versiyonu ile parçayı tekrar yorumladı. Mardini, aralık ayının ikinci haftasında müzikseverlerle buluşturmaya hazırlandığı şarkıya bir de klip çekti.

Ünlü şarkıcı, yönetmenliğini Yunus Emre Karadavut üstlendiği, yapay kar yağdırılan klibi evinin bahçesinde çekerak bir ilke imza attı.

    3 Aralık 2019 Magazin Bülteni3 Aralık 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fahriye Evcen ve Burak Özçivit aşka geldi

    Fahriye Evcen ve Burak Özçivit aşka geldi

    Hazal Kaya'dan örnek davranış

    Hazal Kaya'dan örnek davranış

    Deniz Seki, beyin kanaması geçiren kardeşinin son durumunu paylaştı

    Deniz Seki, beyin kanaması geçiren kardeşinin son durumunu paylaştı

    Şilan Makal yeni yıl hediyesi baktı

    Şilan Makal yeni yıl hediyesi baktı

    Sıradaki Haber