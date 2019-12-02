'Aman Aman' 17 yıl sonra yeniden

İlk olarak 2002'de çıkardığı 'Aman Aman' şarkısı ile dikkat çeken Berdan Mardini, akustik versiyonu ile parçayı tekrar yorumladı. Mardini, aralık ayının ikinci haftasında müzikseverlerle buluşturmaya hazırlandığı şarkıya bir de klip çekti.

Ünlü şarkıcı, yönetmenliğini Yunus Emre Karadavut üstlendiği, yapay kar yağdırılan klibi evinin bahçesinde çekerak bir ilke imza attı.