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02.08.2019 - 11:11

Amerika'da bisikletle gezdiler

İdil Fırat ile oyuncu Mert Fırat, Eylül 2018'de evlenmişti. Çift, Amerika turuna çıktı.

Amerika'da bisikletle gezdiler

İlk durakları Los Angeles oldu, sonra California'ya geçtiler. Önceki gün de Miami'deydiler.

İdil-Mert Fırat zaman iki kişilik bir bisiklet kiralayıp gezmeyi de ihmal etmedi.

EVLİLİK BEKLEDİĞİMDEN KOLAYMIŞ'
Mert Fırat, Hello Dergisi'ne verdiği röportajda ''Her şey çok iyi ve keyifli gidiyor. Evlilik beklediğimden daha kolaymış. Bunun İdil’le çok ilgisi var. Sanki buna alışkınmışız ve bu sistemin içindeymişiz gibi adapte olduk. Ailelerimiz de bizim için her şeyi kolaylaştırdı'' demişti.

2 Ağustos 2019 Magazin Bülteni.
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