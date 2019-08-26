MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeAnadolu Ateşi, Harbiye'yi büyüledi: 180 kişilik dev kadro
26.08.2019 - 10:05

Anadolu Ateşi, Harbiye'yi büyüledi: 180 kişilik dev kadro

Dünyaca ünlü dans grubu Anadolu Ateşi, önceki akşam Poll Production organizasyonu, Demirören TV medya sponsorluğunda düzenlenen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava konserleri kapsamında izleyicisiyle buluştu.

Anadolu Ateşi, Harbiye'yi büyüledi: 180 kişilik dev kadro

Genel sanat yönetmenliğini Mustafa Erdoğan’ın yaptığı Anadolu Ateşi dans topluluğu, Harbiye’de izleyicilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği tiyatral gösteride Balkanlardan Kafkaslara, doğudan batıya bütün kültürleri buluşturan Anadolu Ateşi, Türkiye’nin farklı yörelerinden derlenen halk oyunlarıyla muhteşem bir şova imza attı.

100’ü çoçuk, 80’i yetişkin dansçılardan oluşan 180 kişilik dev kadroyla izleyicilerinin karşısına çıkan Anadolu Ateşi, kılıç gösterisinin de içinde bulunduğu şovda 13 farklı kostüm değiştirdi.

Anadolu Ateşi, Harbiyeyi büyüledi: 180 kişilik dev kadro

Anadolu Ateşi, Harbiyeyi büyüledi: 180 kişilik dev kadro

26 Ağustos 2019 Magazin Bülteni26 Ağustos 2019 Magazin Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tuba Büyüküstün, Paris’te ‘ev’lendi

Tuba Büyüküstün, Paris’te ‘ev’lendi

Selahattin Özdemir yoğun bakımda

Selahattin Özdemir yoğun bakımda

İbrahim Büyükak kontrole takıldı

İbrahim Büyükak kontrole takıldı

Şapka üstüne kask!

Şapka üstüne kask!

Sıradaki Haber