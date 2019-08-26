Anadolu Ateşi, Harbiye'yi büyüledi: 180 kişilik dev kadro

Genel sanat yönetmenliğini Mustafa Erdoğan’ın yaptığı Anadolu Ateşi dans topluluğu, Harbiye’de izleyicilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği tiyatral gösteride Balkanlardan Kafkaslara, doğudan batıya bütün kültürleri buluşturan Anadolu Ateşi, Türkiye’nin farklı yörelerinden derlenen halk oyunlarıyla muhteşem bir şova imza attı.

100’ü çoçuk, 80’i yetişkin dansçılardan oluşan 180 kişilik dev kadroyla izleyicilerinin karşısına çıkan Anadolu Ateşi, kılıç gösterisinin de içinde bulunduğu şovda 13 farklı kostüm değiştirdi.

