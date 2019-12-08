‘Anka kuşu gibiydim’

Nur Fettahoğlu, MAG dergisinin aralık kapağını süsledi. Her bir deneyimle değiştiğini, geliştiğini ve öğrendiğini söyleyen oyuncu, “Kendimi fazla eleştiririm, hatta biraz çok döverim. Anka Kuşu misali, içimde kendimi yakıyor, küllerimden yeniden var etmeye çabalıyordum. Şimdi Nur’a daha yakınım, savaşmak ve mücadele etmek yerine, hak verip, onunla hareket ediyorum”

şeklinde konuştu.

Fettahoğlu, kızı Elisa’nın hem oyun arkadaşı hem dostu hem de suç ortağı olduğunu söyledi. Oyuncu, “Bir birey oluduğunu unutmadan, özgün ve olgun davranmasını sağlayan, aynı zamanda da kendi fikirlerini empoze etmeyen bir ebeveyn olmaya çalışıyorum. Sırtındaki el, ruhundaki güç oluyorum. Bir yandan, bana ihtiyaç duyduğunda orada olmaya bir yandan da sağlıklı bir mesafe kurmaya çabalıyorum” dedi.